Як Трампа позбавили другого терміну

Перспектива судового розгляду навколо книги Майкла Вулфа швидше нашкодила б адміністрації, ніж Стівену Беннон

Своеобразные мемуары бывшего главного стратега и политического советника - именно так, подчеркивает Стивен Бэннон, правильно звучала его должность - вызвали настоящую бурю в Белом Доме. Нынешний Вашингтон, в отличие от времен Обамы (что, по мнению консерваторов, отчасти объясняется нескрываемой симпатией к нему со стороны ключевых СМИ) уже привык к

Фото: AP Трамп і Беннон

Перспектива судового розгляду навколо книги Майкла Вулфа швидше нашкодила б адміністрації, ніж Стівену Беннон

Своеобразные мемуары бывшего главного стратега и политического советника - именно так, подчеркивает Стивен Бэннон, правильно звучала его должность - вызвали настоящую бурю в Белом Доме. Нынешний Вашингтон, в отличие от времен Обамы (что, по мнению консерваторов, отчасти объясняется нескрываемой симпатией к нему со стороны ключевых СМИ) уже привык к бесконечным скандалам, и штормы 45-го президента в «Твиттере» в преддверии первой годовщины его инаугурации стали «новой нормальностью». Но готовящаяся к выходу книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого Дома Трампа» содержит моменты, угрожающие самому важному, в понимании действующего главы государства, его преимуществу - а именно связи Трампа с «базой» собственных избирателей. Также откровения Бэннона и других собеседников Вулфа способны расшатать оборону администрации в вопросе оценок и полутонов отношений между его избирательным штабом и российскими властями.

И неизвестно, что хуже.

Правда, после целых суток ярости - подлинной или драматизированной, в процессе излияния которой президент Трамп назвал своего все еще не «бывшего» на тот момент соратника «сошедшим с ума», «обычным сотрудником администрации» и «запевшим другую песню», тон был внезапно притушен. Дело в том, что сотрудники администрации, пытаясь вскочить на подножку управляемого гнева своего босса - зашли слишком далеко. Определив книгу как компиляцию сплетен и слухов, пресс-секретарь Сара Хакаби-Сандерс призвала акционеров издания Breitbart, куда в кресло главного редактора вернулся из Белого Дома Стивен Бэннон, задуматься о целесообразности его пребывания на этой должности. А юристы главы государства даже выслали издателю и автору взрывной публикации так называемые письма предупреждения - это такая предварительная стадия угрозы подачи судебного иска. Но впоследствии Трамп лично откатил назад, заявив, что не станет судиться с причастными к созданию «Огня и ярости». Это разумный ход, и - не говоря уже о столь почитаемой всеми сторонами как этого конфликта, так и акторами американской политической сцены свободе слова - по нижеследующим обстоятельствам.

Во-первых, сюжет и эпизоды книги Вулфа достаточно реалистичны, описываемые ситуации, насколько возможно извлечь из анонсов и фрагментов - весьма узнаваемы, как минимум, с точки зрения политизированной американской публики. Поэтому предъявить Вулфу и Бэннону кроме гипотетических нарушений законодательства о неразглашении - нечего. А те или иные высказывания, комментарии, размышления - всегда легко представить, как субъективные оценки.

Поэтому перспектива судебного разбирательства скорее навредила бы администрации, нежели Бэннону, который (и это очень важно) просто ожил в ходе этого скандала после разгромного поражения его кандидата в сенаторы от штата Алабама Роя Мура, каковой, будучи выдвинут вопреки воле истеблишмента Республиканской партии, проиграл кандидату от демократов. Надо сказать, что это поражение оказалось чрезвычайно болезненным, как для партии, так и для главы государства, поскольку манипулирование мнением ядерного избирателя (той самой «базы») со стороны Бэннона, выступающего в качестве опального вождя альтернативных правых привело к смещению баланса в верхней палате Конгресса в сторону либеральной оппозиции. Не говоря уже о том, что утонувший в трясине грязных обвинений в домогательствах к несовершеннолетним бывший судья Мур, под дирижированием Бэннона, утащил вместе с собой гарантированный мандат в ультраконсервативной Алабаме, ранее принадлежавший нынешнему генеральному прокурору США Джеффу Сешенсу, которого президент подозревает в нелояльности.

Во-вторых, проблема состоит в том, что бывший советник и идеолог, откровенно несправедливо обиженный Трампом - к примеру, можно было не выставлять Бэннона просто за дверь, прикрываясь мнением нового главы администрации генерала Келли, а отправить послом в какое-либо второстепенное государство, сначала показал свою власть над радикальным крылом партии. А именно - обеспечил Муру победу в праймериз. Сам президент Трамп в этой недавней ситуации занял нерешительную, двойственную позицию, как и во время расовых столкновений в Шарлоттсвилле, в то время как партийный истеблишмент умолял судью Мура снять свою кандидатуру, а затем угрожал лишить его полномочий в случае казавшегося неизбежным избрания. Таким образом, и Трамп, и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл, и видные представители партии предстали в сомнительном свете, продемонстрировав своим избирателям откровенное приспособленчество. Извиняет консерваторов лишь безвыходная ситуация, в которую поставил их Стивен Бэннон.

Казалось, что история в Алабаме поставит точку в карьере идеолога новых правых, подобно тому, как до появления на политической арене Украины Виктора Януковича, а американской - Дональда Трампа, падение с трибуны Боба Доула завершило карьеру Пола Манафорта в качестве главы избирательного штаба этого республиканского оппонента Билла Клинтона в 1996 году. Следует сказать, что размолвка с Трампом уже привела к сомнениям, вероятно, главного инвестора (и/или спонсора) в Breitbart мультимиллиардерши Ребекки Мерсер, ныне управляющей так называемым «Американским фондом» по поводу дальнейшего финансирования этого «мега-онлайна».

А ведь семейство Мерсеров является одним из живых воплощений американской мечты в том виде, в каком ее интерпретируют правые либертарианцы США. Глава этого семейства Роберт Мерсер начинал свою карьеру как кибернетик и один из наиболее успешных разработчиков технологий в сфере компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта, однако вскоре разочаровался в государственном менеджменте этой отрасли и перешел в частную фондовую компанию Rennaissance Technologies, которую впоследствии и возглавил. По сути, Мерсер - один из инициаторов, героев и бенефициаров бума высоких технологий в американской и мировой экономике, начавшегося в начале 90-х. В 2000-е годы наряду с империей братьев Кох именно Мерсеры превратились в крупнейших спонсоров Республиканской партии США. Примечательно, что даже в самые тяжелые моменты избирательной кампании Дональда Трампа, уже распоряжавшаяся к тому времени профильными фондами Ребекка Мерсер не оставила своими благодеяниями столь противоречивого кандидата. Стивен Бэннон в данной конструкции играл роль главного посредника и ключевого информационного ротора. Однако, развод Трампа и Бэннона, в условиях когда президент выполнил свое главное обещание американским богачам, а именно - фундаментальное изменение налогового законодательства, объективно осложнил отношениях между редактором Breitbart и Мерсерами.

До выхода книги Майкла Вулфа предполагалось, что Бэннона ждет возвращение на маргинес большой американской политики. А возможная вершина его дальнейшего бытия - это смена, в свое время, очень близкого советника Рональда Рейгана Пэта Бьюкенена (автора нашумевшей и противоречивой книги «Смерть Запада»), которому пришлось покинуть администрацию в 1987 году в силу своих крайне правых взглядов.

Но не тут-то было.

В своих откровениях Вулфу Стивен Бэннон довольно резко высказался о деловых качествах президентских советников и ближайших родственников Джареда Кушнера и Иванки Трамп (чем явно перешел красную линию и в личных, и в публичных отношениях с президентом). Более того, Бэннон, по счастью не принимавший участия в этом известном мероприятии, саркастически раскритиковал Кушнера и Трампа-младшего за встречу с российскими агентами влияния в Трамп-тауэр. Он назвал их поведение «непатриотическим» и даже «предательским», post hoc посоветовав обращаться в таких случаях в ФБР. Наконец, Бэннон предсказал дальнейшую судьбу расследования специального прокурора Роберта Мюллера, который, по его убеждению, зацепился за отмывание денег и прочие сомнительные и непрозрачные деловые операции семейства и друзей Трампа, за которые и намерен вытянуть их всех, подведя, таким образом, под монастырь.

Легко понять взрыв гнева и негодования в Овальном кабинете.

Однако, в-третьих, представляется, что удар, который нанес Стивен Бэннон, вовсе не является местью обиженного интеллектуала, а весьма тонко и профессионально рассчитан, это удар шпаги, а не дубины. Он нанесен в связующую нить между образом президента США как защитника миллионов «сантехников Джо», простых американских работяг, изнывающих под железной пятой глобализации, и реальностью, в которой экономическая политика Белого Дома вознаграждает верхний слой имущего класса и транснациональных корпораций. Само же семейство Трампов Бэннон выставил недалекими мажорами и олигархами. Зачем же ему это понадобилось? Ведь даже в самой демократической стране конфликт с ее лидером способен доставить массу неприятностей. Но - только не в данном случае и только не для Стивена Бэннона.

Нюанс, не слишком заметный из-за океана, состоит в том, что Республиканская партия, похоже, окончательно распадается. На днях стало окончательно ясно, что после многих десятилетий в этом кресле, свой пост старшего сенатора от штата Юта оставляет «мамонт» американской политики Оррин Хэтч. К выдвижению своей кандидатуры на это место от Юты уже не первый месяц готовится переехавший в штат предков кандидат в президенты 2012 года, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Несмотря на то, что в последние месяцы Оррин Хэтч, а соответственное и некий сегмент его ключевых избирателей и спонсоров в штате занимали пропрезидентскую позицию, очевидно, что у Митта Ромни в начавшемся году огромные шансы перейти на работу в Сенат. Непростой характер отношений между Ромни и Трампом общеизвестен. Победа Ромни будет означать усиление позиций умеренных и проблемы в сразу двух лагерях - конъюнктурщиков, во всем поддерживающих президента, и радикалов-популистов.

И вот этой третьей группировкой, окормляя ее посланием о том, как Уолл-стрит съел Дональда Трампа и намерен заняться Бэннон, тем более, что там есть кем заняться. К примеру, молодым сенатором от Арканзаса, героем кампаний в Ираке и Афганистане Томом Коттоном, которого сегодня прочат в директора ЦРУ в том случае, если Рекса Тиллерсона сменит Марк Помпео, но пока что эта линия кадровых изменений повисла в воздухе. В то время как отчуждение между внутрипартийными лагерями нарастает - ведь умеренные уже выполнили свою программу и им есть с чем идти к избирателю (налоговая реформа и отмена Обамакэр), и необязательно так уж сильно ассоциироваться с Трампом. А в нынешнем цикле (2018-20) уходит целое поколение конгрессменов и сенаторов, как в силу сексуальных скандалов, так и по возрастным или эстетическим (нежелание продолжать карьеру в «партии Трампа») причинам.

Схватка в ноябре будет жаркой.

Тем более что в американской политике существует правило - сильные внутренние конкуренты с высокой вероятностью выписывают своему партийному лидеру, действующему президенту, так называемую путевку одного срока. В этом убедились и Джеральд Форд, и Джимми Картер и Джордж Буш-старший, не сумевший переизбраться. Поэтому резкий и хитроумный Бэннон и превратился сегодня в одного из тех важнейших игроков, которые способны такого конкурента Трампу воспитать. Но кто именно это будет - сегодня наверняка не сможет сказать никто.

Джерело: Деловая столица

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