«Ідіот» в Білому домі. Книга з плітками про адміністрацію Трампа спровокувала скандал у Вашингтоні

Що за книга? Хто її написав? Що в ній такого вибухонебезпечного?

Что за книга? Кто ее написал?

«Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» — новая книга Майкла Вулффа. 64-летний нью-йоркский журналист, с середины 1970-х сотрудничавший с изданиями вроде New York Times, New York, The Guardian и The Hollywood Reporter, автор нескольких книг, Вулфф известен в первую очередь как человек, пишущий о богатых людях и о медиа-бизнесе; в частности, в 2008 году он выпустил биографию . Будучи вхож в мир светского Нью-Йорка, Вулфф был давно знаком с Дональдом Трампом — например, он появлялся в пилотном выпуске телешоу «Городские девушки Трампа» о том, как участницы конкурса красоты пытаются стать агентами по недвижимости (в итоге передача так и не была выпущена в эфир).

В июне 2016 года, когда Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Вулфф сделал с ним интервью для The Hollywood Reporter; Трамп, судя по реакции его пресс-секретаря, остался им доволен. Как рассказывает сам Вулфф в колонке для того же The Hollywood Reporter, когда Трамп выиграл президентские выборы, он предложил ему написать книгу о его президентстве. Трампу не показалась интересной эта идея, однако и запрещать журналисту работать он не стал.

Благодаря этому, рассказывает он, ему удалось получить постоянный пропуск в Белый дом, несмотря на отсутствие какого-либо официального статуса, — и Вулфф несколько месяцев просидел на диванчике в одной из комнат штаб-квартиры президента, разговаривая со всеми, кто проходил мимо него (и как минимум один раз — с самим Трампом). По словам Вулффа, работая над «Пламенем и яростью», он провел более двухсот интервью. Журналист также утверждает, что общая бессистемность администрации отражалась и на том, как ее сотрудники общались с репортерами: например, сначала рассказывали что-то строго не под запись, а вскоре после этого — официально и под собственным именем. В результате получилась подробная — и осознанно противоречивая — хроника первого года президентства Трампа.

Что в ней такого взрывоопасного?

Из тех фрагментов «Пламени и ярости», что были опубликованы к 5 января (самый большой из них — в журнале New York), выясняется, например, следующее:

Дональд Трамп и его команда не собирались выигрывать президентские выборы — и были шокированы, когда выяснилось, что Трамп победил. Никто из них не понимал, как управлять страной, и всерьез не думал о том, как это делать.

Советники, подчиненные и друзья Трампа не уважают президента; многие из них в книге прямо называют его «дураком», «идиотом» и «придурком». Вулфф приводит несколько эпизодов, в которых Трамп и правда выглядит некомпетентным: например, его бывший советник Сэм Нанберг утверждает, что, когда он попробовал объяснить шефу Конституцию США, тот перестал слушать после четвертой поправки. В другой сцене Трампу советуют назначить главой администрации бывшего спикера Палаты представителей Джона Бонера — и Трамп не понимает, о ком идет речь.

У администрации Трампа, по сути, не было структуры: формальный глава администрации Ринс Прибус, советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер — все они имели к президенту прямой доступ и все отдавали дальнейшие распоряжения, которые зачастую противоречили друг другу. Бэннон на первых порах считал, что именно он управляет Америкой и разрабатывает основную стратегию президентства Трампа.

Источником утечек из администрации зачастую становился сам Трамп: президент каждый вечер несколько часов разговаривал по телефону с друзьями и знакомыми и делился с ними новостями и эмоциями (например, ежедневно созванивался с тем же Рупертом Мердоком, который после одного из разговоров, положив трубку, назвал Трампа «гребаным идиотом»). У многих из собеседников президента не было никаких причин сохранять в тайне, что они узнавали.

Стив Бэннон, работавший в администрации до августа 2017 года, называет в книге встречу Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой «предательской» и «непатриотичной». Он утверждает, что Кушнеру не хватило ума, чтобы провести встречу за пределами офиса Трампа и в присутствии юристов, а также что сам Трамп должен был быть в курсе переговоров о возможной передаче компромата на Хиллари Клинтон.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп якобы уже планируют, что дочь Трампа сама в какой-то момент попытается стать президентом.

Вулфф намекает на то, что у Трампа есть проблемы со здоровьем: например, утверждает, что президент склонен повторять одни и те же истории в одном разговоре несколько раз за полчаса.

Можно ли этому верить?

До конца неясно. В опубликованных фрагментах мало ссылок на конкретные источники — чаще Вулфф описывает ситуации и диалоги от третьего лица, так, будто сам наблюдал их. Журналиста за несколько десятилетий его карьеры не раз упрекали в том, что он неверно интерпретирует то, что ему говорят, — однако в суд на журналиста никогда не подавали. Бывший советник Трампа Стив Бэннон, которому принадлежат самые неоднозначные цитаты в доступных фрагментах книги, никак не пытался опровергнуть приписываемые ему слова. Бывшая редактор The Hollywood Reporter Дженис Мин утверждает, что присутствовала на ужине, где состоялся описанный в книге разговор между Бэнноном и бывшим главой канала Fox News Роджером Эйлсом, — и что там все было ровно так, как утверждает Вулфф. (В одной из приведенных в книге цитат Бэннон сравнивает современный Китай с «нацистской Германией, какой она была в 1929-1930 годах».)

Есть, однако, и люди, которые отрицают, что говорили слова, приведенные в книге, или что ситуации, описанные Вулффом, имели место. Так, бывший британский премьер Тони Блэр заявил, что никогда не говорил с Кушнером о том, что британская разведка могла шпионить за штабом президентской кампании Трампа: по его словам, он никогда не вел ни с кем разговоров ни о чем подобном; «это полная фальшивка от начала до конца». Бывшая замглавы администрации Трампа Кэти Уолш сказала журналисту Yahoo News, что не сравнивала Трампа с ребенком в разговоре с Вулффом. Жена президента Мелания Трамп через пресс-секретаря заявила, что вовсе не была огорчена, когда Трамп выиграл выборы. Представители двух советников Трампа и пресс-секретарь министра финансов США также заявили, что чиновники не говорили приписываемых им слов.

Кроме того, историю про Трампа и Конституцию рассказывает человек, который ранее уже хвастался перед журналистами тем, что выдумывает новости, а история про то, что Трамп не знал, кто такой Бонер, выглядит сомнительно хотя бы потому, что мужчины хорошо знакомы и незадолго до описываемого в книге эпизода вместе играли в гольф.

Впрочем, Вулфф в предисловии в книге и сам признает, что отличить правду от выдумки ему зачастую было сложно: одни его собеседники говорили вещи, прямо противоречащие тем, что говорили другие; многие просто лгали. Автор «Пламени и ярости» утверждает, что в ряде случаев оставлял в тексте несколько конфликтующих друг с другом объяснений происходящего, чтобы читатель сам решил, какая из них достовернее, — а в других местах описывал события так, как они, на его собственный взгляд, происходили.

Чем недоволен Трамп?

Всем. Для начала — словами Бэннона: 3 января, когда появились первые фрагменты из книги Вулффа, Белый дом опубликовал заявлениепрезидента. В нем Трамп сообщает, что Бэннон «не имеет никакого отношения ко мне и к моему президентству», что его влияние на победу Трампа на выборах было минимальным и что когда Бэннон был уволен, он «не только потерял работу, но и сошел с ума».

5 января, когда шум вокруг книги разросся, Трамп высказался о ней в твиттере. Он сообщил, что у автора «фальшивой книжки» не было никакого доступа в Белый дом и что сам он никогда не разговаривал с Вулффом для книги. По словам президента, книга «полна лжи и несуществующих источников». «Обратите внимание на прошлое этого парня [Вулффа] и наблюдайте, что случится с ним и с Безалаберным Стивом [Бэнноном]», — написал президент США.

Между тем его юристы 4 января попытались приостановить выпуск книги Вулффа, пригрозив в 11-страничном официальном письме в издательство судебными исками с обвинениями в клевете и потребовав от издателей извинений. Письмо подписано Чарльзом Хардером — юристом, который ранее представлял Халка Хогана в процессе против сайта Gawker, приведшем в итоге к банкротству издания (финансировал Хогана миллиардер и сторонник Трампа Питер Тиль). Кроме того, Хардер до недавнего времени представлял интересы обвиненного в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна: именно он угрожал New York Times судом после публикации расследования о действиях Вайнштейна, однако никаких исков так и не подал.

Издательство Henry Holt and Co., в котором выходит «Пламя и ярость», отреагировало на требования юристов заявлением, что книга поступит в продажу не 9 января, как планировалось, а уже 5 января. Последние несколько дней «Пламя и ярость» стабильно занимает первое место в списке бестселлеров Amazon.