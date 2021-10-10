Листи з Луганська. До нас прийшов «повний локдаун»

Окупаційна влада влаштовує регулярний «кінець світла»

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Особенность выходных 8-10 октября 2021 года в том, что у большинства «республики» они проходят без электроэнергии. Мероприятие это плановое, проходит в «ЛНР» не первый раз, но объяснить, с чем связано отсутствие света повсюду, толком не может никто. В самый первый раз, года четыре назад, это было связано с переподключением линий электропередач к России, после – с ремонтом, а потом это стало уже традицией отключать свет в первую неделю октября. Это даже некоторое сравнение – раньше было теплее в эти дни, в огороде были еще помидоры, а сейчас очень холодно, что говорит о холодной и долгой зиме.

И несмотря на официальное оповещение и вполне официальную информацию на местных сайтах, мероприятие обрастает кучей слухов и домыслов: когда, на сколько, а будет ли вода и газ и когда включат свет. До самого факта отключения новость будоражит куда сильнее. Дату отключения народные домыслы постоянно сдвигают и переносят, подливая масла в огонь подробностями и слухами. Это повод остановиться и поболтать со знакомым, начав с дежурного «Так что, свет будут отключать? А когда?» И дальше каждый ссылается на свой «максимально точный» источник от «Мамочек Луганска» до каких-то сайтов с еще более сомнительной репутацией, где кто-то знает наверняка, потому что в нужных структурах работает.

Из минусов этого года – холод. Те счастливчики, у кого есть автономное отопление, давно уже топят, а отключение света грозит холодом – в ночь на 9 октября температура опустилась ниже нулевой отметки. Но это, в общем, мелочи, так как людская молва приписывала, что вместе с отключением электроэнергии не будет связи, интернета, воды и, вероятно, даже газа. В народе эти дни называют «полным локдауном» и бесконечно шутят на счет того, что Пасечник таким нехитрым способом хочет повысить рождаемость в «республике».

В этот раз особенно подготовленные структуры заранее прислали сообщение всем обладателям «Лугакома», что, например, в «Стройцентре» свет будет, то есть можно не коротать время дома под одеялом, а можно проехаться туда, где светло, чисто и жизнь не заканчивается вместе с электричеством. К теме электроэнергии привязаны тематические вечеринки «Конец света», «Да будет свет» и «Не будет света? Нет, не слышали» в трех из четырех столичных ресторанах.

Из официального – все магазины и аптеки 9 октября работают только до 16:00. То есть светлое время суток. Все школы, музыкальные, художественные и спортивные учреждения не работают вовсе. И даже благодаря тому, что свет планировали отключить в пятницу в 19:00, директора общеобразовательных и музыкальных школ своим волевым решением разрешили сокращенный рабочий день в пятницу, чтобы учебные учреждения опустели до сумерек. Весь технический персонал был снабжен свечами и четкими инструкциями. Кстати, по поводу свечей, это – настоящий хит продаж, и к пятнице свечей не было уже нигде.

Интересно, что предвкушение отключения электроэнергии очень объединяет. Это как Новый год. Ты понимаешь, что он наступит в одно и то же время у всех, и это как-то очень бодрит.

По факту, не горело городское освещение. И это тоже был повод для домыслов. Кто-то сказал, что в этом время гонят военную технику из России, и темнота здесь вовсе неспроста. А так – люди настолько привыкли к катаклизмам разного порядка. После все будут делиться тем, как пели половину ночи или как смотрели в окно на свечи в домах напротив, и от этого было отчего-то особенно тепло. Или как пошли на пикник в субботу, потому что дома без света не интересно. В этом даже некий драйв – как ты провел время без света с максимальной пользой или без нее. Вначале говорить о том, что планировалось, а после о том, что удалось воплотить.

Моя знакомая, говоря о планах на выходные без света, сказала, что едет в Россию за российским паспортом. Все таможни будут работать, об этом ее оповестил инспектор. И еще попросил выглядеть прилично, потому что будут фотографировать у российского флага и она будет давать присягу. Знакомая уточнила, как это, прилично. И ей также лаконично ответили «Не в трико».

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