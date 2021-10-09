США хочуть дослідити війну в Афганістані для запобігання помилок у майбутньому

Вісім американських сенаторів запропонували створити комісію розслідування афганської кампанії

Вісім американських сенаторів на чолі з представницею штату Іллінойс від Демократичної партії США Теммі Дакворт запропонували створити комісію із вивчення політичних помилок, допущених під час війни в Афганістані. Про це пише ресурс Military.com.

«Я хочу по-справжньому всебічно поглянути на 20 років війни. Я думаю, що ми в боргу перед американським народом», – заявила Дакворт.

За її словами, загибель громадян США за час афганської кампанії з 2001 по 2021 рік заслуговує незалежного розслідування.

30 Вересня сенатор відкрито звинуватила американський уряд у нездатності належним чином підтримати демократію в Афганістані. На її думку, величезна кількість готівки були витрачені даремно на невдалі підрядні проекти. Не меншу частину поглинула корумпованість афганських чиновників. Дакворт заявила, що хоче зрозуміти, чому США не змогли нічого зробити з корупцією в уряді Афганістану.

Від роботи Комісії, у разі її створення, будуть відсторонені нинішні конгресмени і працівники чотирьох попередніх адміністрацій Білого дому. У розслідуванні заборонять брати участь усім, хто приймав або обговорював на офіційному рівні рішення щодо Афганістану.

Як приклад можливих учасників комісії, Дакворт запропонувала людей, які займали пости в Міноборони до 9 вересня 2001 року. За задумом сенаторів, це дозволить зробити розслідування незалежним від політичного процесу. Комісія повинна буде проаналізувати рішення, прийняті в Міноборони та інших органах влади і оцінити ефективність нагляду з боку Конгресу.

Підполковник ВПС США Теммі Дакворт – ветеран війни в Іраці. У 2004 році вона втратила обидві ноги під час битви за місто Фаллуджа. Її вертоліт був збитий бойовиками «Аль-Каїди», проте вона вижила і була удостоєна медалі «Пурпурне серце».

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