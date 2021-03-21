Листи з Луганська. Пенсійні тури в Україні – гонка на виживання

Є забобон: про пенсійні тури не говорять ніколи напередодні. Щоб не наврочити

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Об украинской пенсии, как и о любви, можно говорить долго и коротко. Можно верить в нее или нет, делать все в рамках закона или пользоваться услугами многочисленных аферистов, можно отказаться от пенсии или приложить массу усилий, чтобы ее получить… В общем, история о пенсии – украинской пенсии – очень сходна с темой любви в долгом и запутанном романе, когда до последней страницы не ясно, чем все закончится для главных героев.

Финансовая помощь России. Для начала, то, что получают в «республике» не называется пенсией. Официально это денежное пособие, финансовая помощь России, но законная пенсия находится за пределами так называемой ЛНР – там, где человек ее заработал. Для оформления пособия по достижению пенсионного возраста в «республике» нужно иметь несколько сослагательных: местную прописку, к прописке местный паспорт. На вид все легко. Но в пенсионном фонде не оформляют паспорт без прописки, а прописку не ставят в украинский паспорт. То есть если в «республику» переехал к детям пожилой человек и планирует оформить себе местную пенсию, шансов на это у него почти нет по причине все той же прописки, которую не ставят без местного паспорта и наоборот. Те пенсионеры, кто оформил пенсию еще до 2014 года, продолжает получать ее по бумажным украинским паспортам. Время от времени требуется только прохождение местной идентификации (пересчет всех живых пенсионеров) в пенсионном фонде по месту жительства.

Трудности украинской пенсии. И если с местным пособием все как-то более-менее ясно – по достижению 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин его оформляют все, имеющие прописку «республики», то с украинской пенсией все сложно и весьма запутанно.

Ну, начнем с того, что для старта в оформлении украинской пенсии нужен капитал в гривне. И минимумом здесь никак не обойтись, потому что за что-то нужно жить в Украине, за что-то покупать еду на время этих пенсионных туров. То время, когда за какую-то там тысячу гривен многочисленные деляги брались делать все «под ключ» без личного присутствия пенсионера, давно в прошлом. Да и та 1000 гривен (всего-то!) кажется уже из области мифов и легенд. Зимой 2015 года такое вот заочное оформление пенсии выходило в 1000 грн, а вот уже летом 2015 года эта же опция стоила 2000 грн с человека. К лету 2019 года с человека выходило уже в 6000 грн с личным присутствием. «Агент» обещал процедуру без очередей – за руку по всем кабинетам, в эту сумму также входила справка о прописке. Для того, чтобы стартовать, нужно было где-то занять эту сумму под первые пенсионные выплаты, которые могли затянуться на очень неопределенное время. Да и возраст пенсионера как бы работает против него. Известны случаи, когда пенсионер просто умирал, так и не дождавшись денежных выплат, а долги, сделанные под оформление пенсии, переходили на его родственников.

Собственно, что нужно для оформления украинской пенсии кроме желания и денег? Справка о прописке на украинской стороне, которая стоит 1500 грн на год. При проверке, прописавшие подтверждают, что пенсионер действительно живет по этому адресу. Еще пенсионный фонд запрашивает пенсионное дело пенсионера, чтобы привязать выплаты к определенному населенному пункту. Если поначалу люди оформляли пенсии там, где находили родственников (чтобы не платить за прописку и жилье), то чуть погодя буквально все пенсионеры «республики» перевели свои пенсии ближе к линии разграничения – Станица Луганская, Меловое, Северодонецк, Старобельск, Марковка, Рубежное, Новопсков. Очень выгодно иметь родственников на украинской стороне, которые помогают убить сразу двух зайцев пенсионеру – и проведать родню, и не платить за ночлег.

Ночлежные дома. История с жильем на украинской стороне могла бы войти в книги о гостиничном бизнесе в худшем его варианте. Ну, начнем с того, что жилье найти не сложно – этим живут и зарабатывают буквально все жители тех же Рубежного, Станицы, Мелового и остальных, близких к линии разграничения, городов. Красная цена – 100 грн/сутки. Вопрос в другом, что входит в эти 100 грн. Чаще всего – просто койко/место. При чем под местом можно понимать как отдельную кровать, так и половину дивана, на второй половине которого будет спать не только незнакомец, но и незнакомец противоположного пола. То есть в 100 грн может входить место на полу, место на кровати или просто условное спальное место. Чаще всего это кровать в общей для мужчин и женщин комнате, откуда вынесена вся мебель, а вся площадь отдана под спальные места. Чаще всего дверей в таких комнатах нет, а сами спальные места разделены шторками между спинками старинных кроватей. В эти 100 грн за ночь не входит пользование не только водой в доме, но и туалетом. Это, чтобы вы понимали, когда вы снимаете койку, а вам говорят: «В туалет – только на улицу». Уличные туалеты чаще всего не оборудованы светом, а подходы к ним не оборудованы пандусами или перилами. Бывает, хозяйки смягчаются как-то очень своеобразно, и разрешают в дом ходить только «по-маленькому» (интересно, каким образом они это отслеживают?) В туалетах в доме тоже сняты двери, что в купе со всем унижает достоинство любого человека. Бывает и так, что под оплаченными сутками понимают ночлег в доме после 18:00, когда так прямо и говорят, что в дом можно заходить только после 18:00, и находиться там строго до утра.

Маршруты в Украину и назад. Еще один яркий вопрос, заезд в Украину. Здесь тоже все в нюансах. Можно выстоять очередь и зайти пешком через мост на Станицу, чтобы дальше следовать по своим вопросам. Вариант простой и сложный одновременно. Простой он своей очевидной дешевизной. Ну, сколько стоит дорога до пункта пропуска на Станицу? Рублей 15, если на автобусе и рублей 250 на такси. Если же заезжать через Россию, выйдет это в 1200 грн (600 грн стоит дорога в один конец) и 100 грн, вложенные в паспорт при пересечении границы, чтобы не оформляли протокол за незаконное пересечение границы с Украиной. Разница весьма приличная, правда? Между тем, въезд со стороны России не предполагает карантина, в то время как заход со стороны «республики» предполагает сдачу теста за 1200 грн или нахождение на карантине 14 суток.

Вариант путешествий через Россию очень популярен среди обладателей военных, научных или шахтерских пенсий. Такие вот туры через Россию считаются в «республике» элитными – практически без физических усилий и с относительным комфортом. Особенность таких поездок в том, что везут к точке назначения тремя автобусами: по «республике», по России и по Украине. Все границы путник переходит пешком. Для пересечения границы с Украиной через Россию нужна малость – заграничный паспорт. И это отсекает сотни тех, кто не имеет паспорта или чей паспорт устарел.

Мифы и суеверия. Из области суеверий – о пенсионных турах не говорят никогда накануне. Возможно, только детям, с которыми живет пенсионер. Логика проста и понятна – чтобы не сглазить переменчивую удачу. Рисков такого вот пенсионного туризма множество – долгое (до суток) ожидание на границах, инсульты в пути и обострение хронических болезней, воровство, аварии транспортных средств. В любом случае все эти поездки та еще рулетка на выживание, победителем в которой оказываются далеко не все. И если житель законной Украины считает, что «везет» пенсионерам «республики» с двумя пенсиями, я разочарую – вариантов, когда за пенсиями едут в «республику» с территории законной Украины тоже множество. Просто об этом почему-то мало говорят вслух.

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