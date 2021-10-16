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    Запоріжжя вводить обмеження «червоного» рівня карантину: що заборонять

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    Затверджений перелік жорстких карантинних обмежень - Запоріжжя вводить обмеження «червоного» рівня карантину: що заборонять
    Затверджений перелік жорстких карантинних обмежень
    Фото з відкритих джерел

    Із понеділка вже п’ять областей будуть «червоними»

    У Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлюють «червоний» рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи. Про це інформує повідомлення Запорізької міської ради

    16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.

    Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    У зв’язку з цим забороняється робота закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою.

    Також будуть закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади й магазини, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

    Перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів виключно за попереднім записом.

    Повний перелік обмежень та виключень викладений у Протоколі засідання місцевої комісії ТБНС.

    Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у «червону» зону.

    Нагадаємо, на території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні.

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    Теги: Запоріжжя АЗС карантин робота харчування коронавірус
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    Запоріжжя вводить обмеження «червоного» рівня карантину: що заборонять