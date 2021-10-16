Запоріжжя вводить обмеження «червоного» рівня карантину: що заборонять

Із понеділка вже п’ять областей будуть «червоними»

У Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлюють «червоний» рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи. Про це інформує повідомлення Запорізької міської ради

16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.

Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

У зв’язку з цим забороняється робота закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою.

Також будуть закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади й магазини, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

Перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів виключно за попереднім записом.

Повний перелік обмежень та виключень викладений у Протоколі засідання місцевої комісії ТБНС.

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у «червону» зону.

Нагадаємо, на території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні.

Читайте також: