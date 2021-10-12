Коронавірус у «ДНР»: у морзі немає місць, померлих кидають у намети (фото)



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Ситуація із коронавірусною хворобою в ОРДЛО загострюється від початку осені фото: ДАН

Окупаційна влада продовжує приховувати реальні масштаби захворюваності та смертності внаслідок коронавірусної хвороби

В окупованих районах Донецької області продовжується катастрофічне зростання смертності через коронавірусну хворобу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Так, в окупованому Донецьку кількість смертей зростає майже щодня. В одному з донецьких Telegram-чатів опубліковане фото з подвір’я Калинінського моргу міста Донецька, де встановили армійський намет для складування тіл померлих. Місцеві мешканці зазначають, що востаннє цей намет бачили тут у 2014 році під час активних бойових дій, коли місця у морзі не вистачало для зберігання тіл бойовиків та російських найманців. [IMAGE_DESCRIPTIONфото: donchat/Telegram

Тим часом, як повідомляє Telegram-канал «Донбаський кейс», на ситуацію зі зростанням смертності у «ДНР» вже відреагували представники місцевого ритуального бізнесу – у цій сфері суттєво подорожчали практично всі послуги. Зокрема, повідомляється, що місця на кладовищах Донецька нараз коштують від 30 тис. до 100 тис. російських рублів (від 11 до 37 тис. грн).

Реагують на ситуацію і самі бойовики так званої ДНР.

Слід зазначити, що катастрофічна ситуація із коронавірусом в ОРДЛО обумовлена кількома факторами – недостатньою кількістю вакцин, відтоком кваліфікованих медичних працівників з окупованої території, загальним катастрофічним станом економіки «республік».

Нагадаємо, В ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні.

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