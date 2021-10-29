Маємо пам’ятати про небезпеку інсульту!

Хворобі можна запобігти! Здоровий спосіб життя, достатня фізична активність і вчасна профілактика судинних захворювань

Сьогодні – Всесвітній день боротьби з інсультом. Що таке інсульт? Це гостре порушення кровообігу головного мозку, коли клітини мозку починають відмирати зі швидкістю приблизно у 2 мільйони на хвилину. Інсульт є дуже небезпечним: уже багато років він посідає друге місце в Україні та світі серед причин інвалідності та смертності.

Гіпертонія (підвищений артеріальний тиск), миготлива аритмія та підвищений холестерин можуть стати чинниками інсульту. Куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність, ожиріння та стрес є додатковими факторами ризику. Але інсульту можна запобігти! Здоровий спосіб життя, достатня фізична активність і вчасна профілактика судинних захворювань під наглядом терапевта або профільного лікаря можуть допомогти уникнути хвороби.

Пам’ятайте, від того, як швидко інсульт буде виявлений, і подальших дій залежить здоров’я та життя людини! Тож пропоную вам вивчити ознаки інсульту, які варто знати кожному, щоб не розгубитися тоді, коли кожна секунда вартує життя.

Якщо ви виявили ознаки, зазначені у цій інфографіці, негайно телефонуйте 103, переконайтеся, що людина дихає, за потреби переверніть її на бік, забезпечте стійке положення та надайте доступ до свіжого повітря. Також бажано зафіксувати час, коли стався інсульт, щоб повідомити про це бригаді швидкої допомоги. Дбайте про своє здоров’я і здоров’я оточуючих!

Джерело: блог Марини Порошенко

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