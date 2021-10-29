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    Спалах поліомієліту в Україні: під загрозою ще одна область

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    Вакцину від&nbsp;поліомієліту навіть не треба колоти - Спалах поліомієліту в Україні: під загрозою ще одна область
    Вакцину від поліомієліту навіть не треба колоти
    фото з відкритих джерел

    МОЗ закликає батьків вакцинувати від поліомієліту дітей

    У Закарпатській області виявили вірус, який викликає поліомієліт. Його виявили в рамках епідеміологічного розслідування випадку поліомієліту в Рівненській області, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу», – заявив він.

    За словами Кузіна, виявлені на Закарпатті зразки, знаходяться в референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінкі.

    «Від результатів епідрозслідування залежить, які заходи вживатиме держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою всі невакциновані діти країни до 5 років», – підкреслив головний санлікар.

    При цьому він додав, що єдиний захист від поліомієліту – вакцинація.

    Раніше в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини, батьки якої свідомо відмовлялися від вакцинації.

    Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.
    Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина та дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

    Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Закарпаття діти лікар статистика Рівненщина хвороби щеплення вакцинація вірус Ігор Кузін
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    Спалах поліомієліту в Україні: під загрозою ще одна область