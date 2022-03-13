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    Думки вголос

    Столичні депутати перепланували бюджет під оборону Києва

    • Марина Порошенко

      Депутатка Київської міської ради Голова Постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики

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    Київрада працює не дивлячись на проблеми - Столичні депутати перепланували бюджет під оборону Києва
    Київрада працює не дивлячись на проблеми
    фото: facebook.com/marynaporoshenko

    Триває 18 доба повномасштабної війни Росії проти України

    Сьогодні депутати Київської міської ради провели пленарне засідання та ухвалили ряд важливих рішень для оборони й функціонування столиці в умовах воєнного стану.

    Перш за все, ми збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб цивільного захисту населення та територіальної оборони Києва. Зокрема, це стосується засобів захисту, харчового та медичного забезпечення батальйонів територіальної оборони столиці.

    Також передбачили компенсацію для транспортних підприємств, які працюють в режимі укриття, як КП «Київський метрополітен», та тим підприємствам, які допомагають Київській області з евакуацією мирних мешканців з Ворзеля, Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

    Крім того, внесли зміни до програми використання депутатських коштів – тепер їх можна спрямовувати на програми та заходи у сферах цивільного захисту населення, національного спротиву та оборони.

    Дякую всім колегам по Київраді та по фракції Європейська Солідарність – Київ, що перебуваєте в столиці й працюєте задля захисту киян та оборони нашого міста.

    Сьогоднішнє пленарне засідання засвідчило нашу згуртованість, єдність та солідарність у протистоянні ворогу.

    Разом переможемо!

    Слава Україні!

    Депутати показали абсолютну єдність під час голосування

    Депутати показали абсолютну єдність під час голосування

    Джерело: блог Марини Порошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Європейська солідарність Київ Київрада війна укриття #stoprussia
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    Столичні депутати перепланували бюджет під оборону Києва