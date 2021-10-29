Вакцинована 91-річна львів’янка поборола Covid-19, маючи 100% ураження легень (відео)

Пенсіонерка переконана, що побороти тяжкий перебіг хвороби їй вдалося завдяки вакцинації

Десять днів літня пацієнтка провела під кисневою маскою

91-річна львів’янка Софія Голдак одужала від коронавірусу після 10 проведених днів у лікарні та з 100% ураженням легень. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пенсіонерка симптоми коронавірусу відчула зненацька – у жінки підвищилася температура. Перші кілька днів пані Софія лікувалася вдома, проте стан здоров’я погіршувався.

Медики госпіталізували хвору та підтвердили Covid-19. Десять днів літня пацієнтка провела під кисневою маскою. Після виписки ще місяць пролежала вдома під кисневим концентратором.

Сама пенсіонерка переконана, що побороти тяжкий перебіг хвороби їй вдалося завдяки вакцинації.

У коментарі журналістам завідувачка міського інфекційного відділення Наталія Ралець зауважила, що випадки важкого перебігу Covid-19 серед вакцинованих, в тому числі літнього віку, пацієнтів трапляються вкрай рідко.

До слова, в Україні за останню добу, 28 жовтня, виявлено майже 26,9 тис.нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).

Нагадаємо, із 30 жовтня Львів закривається на жорсткий карантин.

Як повідомлялося, на Львівщині медики місяць боролися за життя подружжя, яке хворіло на коронавірус, але врятувати їх не вдалося, пара померла в один день.

Також, львівські медики показали відео з ковідних лікарень та виступили за локдаун.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

Нагадаємо, як розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому», однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.



