Про причини агресії Росії проти Україні

Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем

«Україна не скористалася вікном можливостей в 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО»

Поїхали соцмережами чергові маніпуляції на тему які українці неправильні і які українці винні у війні. Тож вчергове треба нагадати, що у війни Росії проти України є дві фундаментальні причини:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем. Які мали час побудувати повноцінну диктатуру, рясно оплачену доходами від нафти, газу і інших ресурсі при пофігізмі Європи і США. І які в певний момент настільки впевнилися у своїй безкарності, що наважилися на війну у Європі. Звісно, заради найбільш ласого шматка який відірвався від імперії – Україні. Чи могло бути інакше? Важко відповісти об'єктивно. Україна не скористалася вікном можливостей в 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО. Вже на початку 00-х час було втрачено. Чи могли ми скористатися тим шансом в 90-х і чи достатньо широким було то вікно? Важко відповісти обʼєктивно.

Оце – дві реальні фундаментальні причини.

Усе інше – мова, культура, все що ще можна вигадати – це або російські самовиправдання, або віктімблеймінг (звинувачення жертви – англ.) у чистому вигляді. На російські самовиправдання нам має бути начхати. А ось віктімблеймінг – річ вкрай шкідлива, залиште людей у спокої. Дякую.