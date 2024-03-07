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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Про причини агресії Росії проти Україні

glavcom.ua
Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем
фото з відкритих джерел

«Україна не скористалася вікном можливостей в 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО»

Поїхали соцмережами чергові маніпуляції на тему які українці неправильні і які українці винні у війні. Тож вчергове треба нагадати, що у війни Росії проти України є дві фундаментальні причини:

  1. Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем. Які мали час побудувати повноцінну диктатуру, рясно оплачену доходами від нафти, газу і інших ресурсі при пофігізмі Європи і США. І які в певний момент настільки впевнилися у своїй безкарності, що наважилися на війну у Європі. Звісно, заради найбільш ласого шматка який відірвався від імперії – Україні. Чи могло бути інакше? Важко відповісти об'єктивно.
  2. Україна не скористалася вікном можливостей в 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО. Вже на початку 00-х час було втрачено. Чи могли ми скористатися тим шансом в 90-х і чи достатньо широким було то вікно? Важко відповісти обʼєктивно.

Оце – дві реальні фундаментальні причини.

Усе інше – мова, культура, все що ще можна вигадати – це або російські самовиправдання, або віктімблеймінг (звинувачення жертви – англ.) у чистому вигляді. На російські самовиправдання нам має бути начхати. А ось віктімблеймінг – річ вкрай шкідлива, залиште людей у спокої. Дякую.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна історія війна

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Юрій Богданов

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