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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Бої української армії проти росіян на Сході: нові виклики та загрози

glavcom.ua
Ворог намагався просунутись північніше та південніше села Богданівка – поки безуспішно, ЗСУ тримають оборону
фото: zsu.gov.ua

Противник досить уважно та прискіпливо розглядає той набір оперативних можливостей, які у нього є

• 1 •

Огляд... На Костянтинівському напрямку (так, вже варто й такий ввести). Противник продовжує концентрувати свої зусилля західніше та північно-західніше міста Бахмут, у загальній дирекції на міста Часів Яр. Його передові підрозділи проводять атакуючі та штурмові дії на напрямках Богданівка – Калинівка та Іванівське – Ступочки...

Для забезпечення дій своїх ударних тактичних груп, противник також, час від часу, намагається відтіснити передові підрозділи ЗСУ по рубежу Кліщіївка – Андріївка за лінію залізниці... південніше міста Бахмут.

На цьому напрямку діють основні сили ворожого угрупування військ (УВ) «Юг» у складі – 3-го армійського корпусу (АК), а також угрупувань повітряно-десантних військ та російського «Добровольческого штурмового корпуса» (ДШК)...

Частково також тут задіяні сили та засоби 2-го АК (його головні сили діють північніше – на Сіверському напрямку). Протягом кількох минулих діб, противник силами передових підрозділів 299-го парашутно-десантного полку (пдп) зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії, а також визначених підрозділів її 331-го пдп намагався просунутись північніше та південніше села Богданівка – поки безуспішно.

Однак, введена нещодавно у бій 11-а окрема десантно-штурмова бригада (одшбр) противника у районі села Іванівське, спромоглася зайняти у північній та східній частині села, принаймні, дві позиції відділень, які раніше утримувались ЗСУ.

Одночасно, противник активізувався на напрямку на села Білогорівка (верхн.), села Верхньокам'янське та села Виїмка (тут діють сили й засоби 2-го АК та 106-ї повітряно-десантної дивізії\пдд противника), також зі складу УВ «Юг». Очевидно, сенсом цього «пожвавлення» є створення умов, щодо подальшого просування противника у бік міста Сіверськ... Підрозділи 6-ї та 7-ї омсбр 2-го АК противника спробували тут атакувати кілька діб тому:

  • східніше Білогорівка (у напрямку Крейдового кар'єру) спробували просунутись підрозділи 6-омсбр – невдало...
  • південніше села, а також північно-східніше Верхньокам'янського аналогічні дії здійснили підрозділи 7-ї омсбр противника, які спробували просунутись північніше дороги, яка веде на Золотарьовку та далі на Лисичанськ... й з аналогічним результатом.

Окрім цього, на напрямку Веселе – Роздолівка та Білогорівка (нижн.) – Виїмка противником введені у бій підрозділи 51-го та 119-го пдп зі складу 106-ї пдд, підтриманні окремими підрозділами 7-ї (вона ж – 127-а) омсбр противника, які також час від часу атакують у північно-західному напрямку.

Південніше міста Бахмут противник силами частин та з'єднань 3-го АК намагається відтіснити від залізниці передові підрозділи ЗСУ на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою й вийти до каналу «Сіверський Донець – Донбас»... Зокрема, південно-східніше Андріївки противник продовжує використовувати з цією метою 1194-й мотострілецький полк територіальних військ (мсп ТрВ), який знаходиться у підпорядкуванні 6-ї мотострілецької дивізії (мсд) 3-го АК...

Таким чином, стає зрозуміло, що командування УВ «Юг» противника на даному етапі вирішує, як мінімум 2 основних завдання.

  • намагається створити умови для подальшого просування у бік міста Сіверськ зі сходу та півдня... й певним чином, сприяти діям УВ «Запад» на Лиманському напрямку...
  • а також, намагається максимально «глибоко» просунутись у південно-західному напрямку вздовж дороги Костянтинівка – Бахмут (бажано, впритул до Костянтинівки). Іншими словами, формуючи північний фас майбутнього «Торецького виступу»...

Та частина УВ «Юг», яка зараз діє частково на Покровському та на Кураховському напрямках (це 2 мотострілецьких дивізії та 1 армійський корпус) 8-ї загальновійськової армії, ми зараз не розглядаємо (ми це зробимо трохи пізніше), тому що вони діють, скоріше у рамках виконання оперативних завдань УВ «Центр»...

Як на мене, у перспективі, найближчим часом, я би, окрім зусиль, щодо зупинки противника на Покровському напрямку, приділив саму серйозну увагу «трикутнику» Костянтинівка – Часів Яр – Торецьк, а також Сіверському виступу...

Очевидно, що противник досить уважно та прискіпливо розглядає той набір оперативних можливостей, які дає йому нинішня ситуація на цих відтинках...

• 2 •

Щодо чергової «істерії» про «наступ на Київ з півночі», який повинен ось-ось розпочатися... На даний момент, вздовж українсько-білоруського державного кордону розгорнуте наступне угрупування сил й засобів зі складу зи-си ри-би (це те, що зазвичай називають Волинський та Поліський операційні райони)...

  • 2 десантно-штурмових батальйона (дшб) зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр). Один з них – діє у районі Ужово та Пинск, Брестская обл. Інший – у районі Лельчицы, Брагин, Зябровка-2, Гомельская обл.
  • 2 зведених тактичних загонів 5-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпП). Один розгорнутий у районі Иваново, Бресткая обл, Інший – у районі Приболовичи, Гомельская обл.
  • Тактична група (ТГр) зі складу 51-ї артилерійської бригади (абр), десь до дивізіону (але може бути й лише 1-2 батареї), розгорнута південніше міста Гомель.
  • Реактивна артилерійська батарея (реабатр) зі складу 336-ї реактивної артилерійської бригади (реабр) розгорнута у районі Зябровка, Гомельская обл. (ймовірно, до 3-4 РСЗВ типу «Полонез\М», або 9К58 «Смерч»).

Загалом, ці «сили вторгнення» нараховують...

  • особового складу (о\с) – до 1800 білоруських військовослужбовців (в\сл);
  • 68-70 бойових броньованих машин (ББМ), вважаючи за такі також тягачи типу МТ-ЛБ й бронеавтомобілі;
  • до 22-24 одиниць артилерійських систем (АС), включно із гарматами та гаубицями, самохідними мінометами, калібром від 100-мм й також – 120-мм, 122-мм;
  • ну й 3-4 реактивних системи залпового вогню (РСЗВ).

Що стосується сил й засобів «російської етимології», то з них зараз на території Білорусі ошивається:

  • десь до 450-460 колишніх «вагнерів» (переважно з так званого «постійного складу»), використовуються Лукашенком та підлеглим йому білоруським військовим командуванням в якості інструкторів... у формуваннях ряду силових відомств режиму «минского автоматчика»;
  • 3 винищувачі типу Су-30СМ (або Су-35С) на авіабазі (АБ) Барановичи, ймовірно зі складу 159-го «гвардейского» винищувального авіаційного полку (вап).

Звісно, що у разі появи там більш-менш значного угрупування російських військ, це навряд чи пройде непомітним... Тому, на даному етапі (найближчим часом), усі розмови про чергове «вторгнення з півночі у бік Києва», поки що вважаю передчасними...

• 3 •

Й мало не забув...

Росіяни почали долучати до виконання завдань у повітряному просторі над акваторією Чорного моря чергову «аналоХовнетную» фігню – літак-амфібію типу Бе-200ЧС зі складу «859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ (859-й ЦБП и ПЛС МА ВМФ)», який дислокується у місті Єйськ... Ця фігня вже вилітала патрулювати над Чорним морем...

Щось мені підказує, що використання цієї лайби російським командуванням буде недовгим, але таким, що «запам'ятається надовго»...

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Теги: окупанти Донбас ЗСУ дороги літак українці Україна наступ Бахмут

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