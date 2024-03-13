Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Фермери пропускають вантажівки до України, однак це не означає закінчення блокади
фото: Wojtek Jargiło /PAP

«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин», – лідер протесту

Польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни. Про це заявив лідер протесту Войцех Лось, пише RMF24.

Лідер протесту наголосив, що фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі, та підкреслив, що цей крок не означає закінчення блокади.

«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії», – заявив він.

Войцех Лось нагадав, що фермери вже 35 днів блокують кордон з Україною. «Ніхто до нас не звертається, але ми з головою муніципалітету Дорогуська і водіями налагодили цей діалог, щоб відпустити їх на батьківщину і поводитися, як люди», – сказав він.

Водночас лідер протесту не повідомив, скільки часу пункт пропуску буде розблокованим.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. 

Як раніше повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Читайте також:

Теги: Польща вантажівки протест Україна фермер кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські автоперевізники розпочали акцію протесту на українсько-польському кордоні, а саме біля пункту перетину «Ягодин – Дорогуськ»
Око за око? Що задумали українські водії на польському кордоні інтерв’ю
16 лютого, 07:00
16 лютого – День військового журналіста України
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
16 лютого, 00:00
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
24 лютого, 18:45
Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила підтримку Україні на мітингу в Братиславі
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
24 лютого, 21:35
Підозру оголосили російському генерал-полковнику і чотирьом його підлеглим
Україна вперше оголосила росіянам підозру у вчиненні екоциду – Генпрокуратура
14 лютого, 20:18
Попереджувальна акція українських перевізників на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», листопад 2023
Українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею
14 лютого, 16:07
Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.
Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії
15 лютого, 18:33
Німеччина працює із низкою країн для пошуку озброєння для України
Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
26 лютого, 10:02
Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції
Добровольці прорвали кордон РФ: Кремль відреагував
Вчора, 13:02

Соціум

Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні
Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні
Добровольці прорвали кордон РФ: з'явилися супутникові знімки
Добровольці прорвали кордон РФ: з'явилися супутникові знімки
У Курській області РФ оголошено ракетну небезпеку, влада звернулася до містян
У Курській області РФ оголошено ракетну небезпеку, влада звернулася до містян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
11K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5008
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
3347
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
3220
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
2943
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua