Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску

Фермери пропускають вантажівки до України, однак це не означає закінчення блокади

«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин», – лідер протесту

Польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни. Про це заявив лідер протесту Войцех Лось, пише RMF24.

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Лідер протесту наголосив, що фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі, та підкреслив, що цей крок не означає закінчення блокади.

«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії», – заявив він.

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Войцех Лось нагадав, що фермери вже 35 днів блокують кордон з Україною. «Ніхто до нас не звертається, але ми з головою муніципалітету Дорогуська і водіями налагодили цей діалог, щоб відпустити їх на батьківщину і поводитися, як люди», – сказав він.

Водночас лідер протесту не повідомив, скільки часу пункт пропуску буде розблокованим.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.

Як раніше повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.