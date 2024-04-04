Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Повітряні сили пояснили, чому ППО не збила всі безпілотники під час атаки на Харків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому ППО не збила всі безпілотники під час атаки на Харків
Сьогодні вночі російські загарбники випустили щонайменше 15 безпілотників по Харківщині
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Силам ППО не вдалося збити всі дрони-камікадзе через близьку відстань до кордону з РФ

Російські військові у ніч на четвер, 4 квітня, масовано атакували Харків «шахедами». Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що деякі дрони-камікадзе силам протиповітряної оборони не вдалося збити через близьку відстань від кордону із країною-агресоркою.

«На жаль, через близьку відстань від кордону з РФ саме першої групи, яка була однією з масових цієї ночі, не вдалося збити всі дрони», – наголосив Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, після опівночі десять ударних дронів розпочали свій маршрут із території РФ та попрямували до Харкова. Дещо згодом із території Миколаївської області  військові зафіксували іншу групу «шахедів», яка через низку областей прямувала до Харківської області.

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. О 01:03 пролунав перший вибух у місті. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

Як стало відомо, російські загарбники випустили щонайменше 15 безпілотників по території Харківщини, частину із них збили сили ППО. Унаслідок атаки загинуло чотири людини. Зросла і кількість постраждалих – до 12 осіб.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що у м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. 

Читайте також: Росія готується наступати на Харків? Розвідка відповіла
Теги: Харків ЗСУ шахед росія війна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий висловив сумніви щодо спроможності РФ організувати новий великий наступ на Україну
Росія готує великий наступ? Головний генерал США прокоментував слова Зеленського
29 березня, 17:02
У серпні 2022 року Олег Гладковський планував виїхати з України, але прикордонники заборонили
«У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон Розслідування
29 березня, 10:45
Як зазначив Банік, бажання вступити до лав ЗСУ в нього було давно
Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ
28 березня, 19:43
Полонені окупанти мають у таборах кімнати для дозвілля, їдальню з триразовим харчуванням, душ, бібліотеку, спортивний майданчик та шпиталь
ООН перейнялася ставленням до російських окупантів в Україні. Новий скандальний звіт
28 березня, 11:58
Швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах – це близько 1,2 тис. км на годину
Повітряні сили повідомили, чим збивають ворожі «Циркони»
27 березня, 12:22
На перший, «інавгураційний» Глобальний саміт миру запросять представників понад 160 країн
Кількість країн, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, може суттєво збільшитися
25 березня, 18:13
Як зазначив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно
Уряд затвердив алгоритм реабілітації звільнених військовополонених
15 березня, 20:10
За словами головкома, безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою
Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні
14 березня, 14:30
«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ
«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ
11 березня, 07:39

Суспільство

Повітряні сили пояснили, чому ППО не збила всі безпілотники під час атаки на Харків
Повітряні сили пояснили, чому ППО не збила всі безпілотники під час атаки на Харків
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні
Харківський пожежник плаче над тілом батька-рятувальника: щемливе відео
Харківський пожежник плаче над тілом батька-рятувальника: щемливе відео
Мобілізація з 25 років: ТЦК роз’яснив, що змінює закон про призовний вік
Мобілізація з 25 років: ТЦК роз’яснив, що змінює закон про призовний вік
Мобілізація: Нацполіція пояснила, як ухилянти доставляються до ТЦК
Мобілізація: Нацполіція пояснила, як ухилянти доставляються до ТЦК
«Ні секунди не вагався, коли йшов у бій. Навіть в останній». Згадаймо Михайла Матвіїва
«Ні секунди не вагався, коли йшов у бій. Навіть в останній». Згадаймо Михайла Матвіїва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
68K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
12K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
11K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8496
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня

Новини

Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua