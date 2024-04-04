Повітряні сили пояснили, чому ППО не збила всі безпілотники під час атаки на Харків

Силам ППО не вдалося збити всі дрони-камікадзе через близьку відстань до кордону з РФ

Російські військові у ніч на четвер, 4 квітня, масовано атакували Харків «шахедами». Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що деякі дрони-камікадзе силам протиповітряної оборони не вдалося збити через близьку відстань від кордону із країною-агресоркою.

«На жаль, через близьку відстань від кордону з РФ саме першої групи, яка була однією з масових цієї ночі, не вдалося збити всі дрони», – наголосив Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, після опівночі десять ударних дронів розпочали свій маршрут із території РФ та попрямували до Харкова. Дещо згодом із території Миколаївської області військові зафіксували іншу групу «шахедів», яка через низку областей прямувала до Харківської області.

Нагадаємо, що 4 квітня об 00:16 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. О 01:03 пролунав перший вибух у місті. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

Як стало відомо, російські загарбники випустили щонайменше 15 безпілотників по території Харківщини, частину із них збили сили ППО. Унаслідок атаки загинуло чотири людини. Зросла і кількість постраждалих – до 12 осіб.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що у м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.