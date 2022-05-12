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    Думки вголос

    Окупанти у простий спосіб дізнаються важливі дані українців

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    •  glavcom.ua
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    Російські боти намагаються дізнатися корисну інформацію від українців - Окупанти у простий спосіб дізнаються важливі дані українців
    Російські боти намагаються дізнатися корисну інформацію від українців
    фото з відкритих джерел

    Варто думати, коли пишеш коментар на чиєсь повідомлення у соцмережах

    Мовою оригіналу

    Наблюдаю с утра весьма забавную картинку.

    Рашисты запустили сразу в нескольких операционных зонах тактические информационно-психологические операции.

    Под видом пользователей с украинским гражданством тыкают в местные паблики набор сообщений о «взятии русскими войсками» (так и пишут, почему-то отнюдь не российскими... такая вот интересная подробность, думаю – расчитывают именно на «сигнальность» национального фактора) населённых пунктов, за которые ЕЩЁ идут бои или которые чётко находятся под контролем ВСУ, но впритык или вблизи линии фронта.

    Народ, разумеется, начинает опровергать.

    И в порыве эмоций, начинает приводить аргументы уровня – «да я живу там-то и там-то», «да мне лично всё видно и слышно», иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию...

    Честно сказать, это один из нечастых примеров грамотной ИПСО противника на оперативно-тактическом уровне... чаще они гонять откровенную пургу про «бавовну», «борошно» и всякую «сечу».

    Джерело: блог Костянтина Машовця

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    Теги: росія окупанти війна інформаційна війна Україна окупація дезінформація #stoprussia
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    Окупанти у простий спосіб дізнаються важливі дані українців