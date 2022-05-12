Окупанти у простий спосіб дізнаються важливі дані українців

Варто думати, коли пишеш коментар на чиєсь повідомлення у соцмережах

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Наблюдаю с утра весьма забавную картинку.

Рашисты запустили сразу в нескольких операционных зонах тактические информационно-психологические операции.

Под видом пользователей с украинским гражданством тыкают в местные паблики набор сообщений о «взятии русскими войсками» (так и пишут, почему-то отнюдь не российскими... такая вот интересная подробность, думаю – расчитывают именно на «сигнальность» национального фактора) населённых пунктов, за которые ЕЩЁ идут бои или которые чётко находятся под контролем ВСУ, но впритык или вблизи линии фронта.

Народ, разумеется, начинает опровергать.

И в порыве эмоций, начинает приводить аргументы уровня – «да я живу там-то и там-то», «да мне лично всё видно и слышно», иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию...

Честно сказать, это один из нечастых примеров грамотной ИПСО противника на оперативно-тактическом уровне... чаще они гонять откровенную пургу про «бавовну», «борошно» и всякую «сечу».

Джерело: блог Костянтина Машовця

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