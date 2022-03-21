Карма в дії. Наші бійці знищили підрозділ зрадників з окупованого Криму (фото)
В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
На півдні України 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила підрозділ зрадників з окупованого Перевального. Про це повідомляє канал Оперативний ЗСУ.
«Раніше там була 36 бригада морська піхота і підрозіди спеціального призначення і ті хто не вийшов, тепер вийшли проти наших побратимів. Зрадників знищено, тепер вони 200-ті з 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ», − йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, основна частина окупаційних сил, що наступають на Київ з північного сходу, залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві додали, що російські сили, що наступають на столицю з північного сходу, зупинилися. Водночас російські війська, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ.