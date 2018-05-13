Росія шукає формальний привід для відкритої агресії в Азовському морі

Напруга в акваторії Азовського моря та прилеглих до нього районах Чорного моря наростає. Причому, досить швидкими темпами

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Это уже заметно даже невооруженным глазом, а вооруженным тем более. После инцидентов с взаимными захватами рыбацких траулеров, противостоящие стороны (Украина и Россия) активно приступили к подготовке ко вполне вероятному вооруженному столкновению в этом регионе. Естественно, в силу своих сил и возможностей.

А расклад тут такой, что вполне возможно недавно коронованный кремлевский царек захочет в очередной раз «построить Новороссию», пускай в усеченном виде, пускай не в «задуманных объемах», но с вполне ощутимыми военно-политическими бонусами в общем контексте «возвращения блудной Украины в имперское лоно». Ибо, по здравому рассуждению, имеет для этого достаточно неплохие «стартовые» возможности, а сам регион занимает важнейшее стратегическое значение – ибо связывает два «операционных» направления, по которым движется вглубь Украины путинская агрессия. По сути, именно через Азов и его побережье Путин может «связать воедино» оккупированный им Крым с «восставшими шахтерами, рвущимися на Лондон», и выстроить нечто подобное к тому, что подразумевалось под термином «Новороссия». Иначе, со стратегической точки зрения, по крайней мере, с одним из этих «восставших регионов» придется завязывать…

В первую очередь, эскалация будет касаться Азовского моря, которое после строительства Керченского транспортного перехода, агрессор вполне может (и наверняка захочет, ибо предпосылок к тому – вагон и маленькая тележка) превратить в свое внутренне море, причем военным путем, реализовав некий «азовский вариант блицкрига». Тем более, что тут он обладает подавляющим военно-морским превосходством, которое реализуется в виде господства агрессора практически во всей акватории Азовского моря, да еще подкрепленное уже развернутыми Кремлем в регионе значительными группировками наземного и воздушного компонентов вооруженных сил.

Тут нужен только предлог, например «украинское государственное пиратство», «обеспечение безопасности судоходства» в акватории Азовского моря или обуздание распоясавшихся «киевских силовиков», все еще считающих Крым – Украиной…

Показательной в этом плане является спешка с вводом в эксплуатацию керченского моста. Стоит отметить, что это сооружение изначально задумывалось не транспортной артерией, а как пропагандистский инструмент и распил бюджетных средств спарринг-партнером Путина по дзюдо Ротенбергом. Как раннее сообщала группа ИС, проектировщики моста на данный момент не имеют полной уверенности в его надежности и категорически настаивают на необходимости проведения соответствующих испытаний, которые должны занять определенный период времени в независимости от тоннажа и габаритов транспортных средств.

Но по инсайдам в АП РФ, открытие моста состоится в самое ближайшее время - 15 или 16 мая, с участием военного преступника 21 века № 1 гражданина В.Путина. К чему такая спешка? Возвращаемся к вышеизложенному – Москве нужен формальный повод для вторжения в Украину. Виновные в обрушении моста уже назначены – украинские ДРГ или радикалы. Более того, некоторые полезные идиоты (агенты???) Кремля в патриотической среде уже подыграли информационным вбросам агрессора, заявив о своей готовности уничтожить мост… Остается ждать когда керченский недострой рухнет, и как этот повод использует Россия в агрессии против нашей страны…

Чем может ответить Украина?

Как я и предупреждал приблизительно год назад, вопрос реализации этого господства вато-стратеги, рано или поздно, попытаются «сыграть» в той или иной форме, в контексте общих агрессивных устремлений всего Кремлевского обезьянника в отношении Украины. И понятно почему. Мы (Украина) тут пока конкретно и заметно уступаем врагу, практически по всем компонентам вооруженной силы. Естественно это является для него неким постоянным и перманентным «раздражителем», или, если хотите, «соблазнительным» фактором, для того, чтобы «треснуть хохлов», в конце концов так, что бы они «покорились и повинились»…

Естественно, орки учитывают готовность, а главное СПОСОБНОСТЬ Украины оказывать сопротивление и противостоять им на этом операционном направлении и вполне вероятную «цену», которую им придется заплатить за очередной «Азовский поход». Но, судя по последним ужимкам и прыжкам кремлевских орангутангов, эти факторы пока кажутся им «незначительными». Разубеждать их в этом, мы понятное дело, не будем…

Однако, в связи со всем этим, у наших (украинских) трезвомыслящих военных и политиков вполне обоснованно встает целый ряд вопросов. А именно - в какой форме могут быть реализованы эти агрессивные поползновения вато-приматов на Азовском операционном направлении? Какими силами и средствами? А главное – как им можно противостоять, хотя бы с минимальными шансами на приемлемый результат?

В нынешнем контексте, сразу и однозначно можно ответить только на последний вопрос. Ибо ответ на него заранее очевиден, и альтернативы или «другого мнения» тут вряд ли возможно найти. Попытаться остановить агрессора на Азове и в Приазовье можно исключительно – ассиметричным способом. Попытка вести тут какие-либо иные боевые действия с многократно превосходящим противником, напоминающие по сути и форме полноценную войну с использованием конвенциональных (регулярных) сил всех трех «привычных» компонентов вооруженной силы (наземного, морского и воздушного), с большой долей вероятности приведет к их скорому и болезненному разгрому.

Поэтому, мы уже «вчера» должны были разработать и запустить в действие соответствующие детализированные планы ассиметричных действий на всех трех оперативных уровнях (тактическом, оперативно-тактическом и стратегическом) по подготовке к активизации (эскалации) вооруженной агрессии ватного обезьянника именно в акватории Азова и прилегающих к нему обширных пространствах…

По моим данным, Генеральный штаб ВСУ уже давно начал такого рода мероприятия, и сейчас весьма близок к завершению их подготовительной части. Естественно, детализировать мы, по понятным причинам, не будем, но скажем так, в случае попытки реализовать свое военное превосходство в акватории Азовского моря, агрессор может столкнуться с целым НАБОРОМ весьма неприятных сюрпризов со стороны ВСУ, которые не просто осложнят ему его действия, а вполне могут стать причиной его отказа от эскалации в этой операционной зоне.

Захватить Мариуполь и Бердянск, или прорваться к Запорожью…

А теперь, попробуем разобраться с тем, в какой форме и как может проистекать эта эскалация? А так же – какие силы и средства к таким действиям может привлечь агрессор?

Исходя из теории и практики «советского военного искусства», которое до сих пор является «фундаментальной основой» оперативного планирования боевого применения войск в российских военных штабах разного уровня, будет выбрана привычная и обкатанная «комплексная» операция, с очень большой вероятностью проведения десантной операции (в морском варианте, или, что более вероятно – комбинированного воздушно-морского десанта). Эта операция может быть оперативно-тактического уровня, при стремлении достигнуть ограниченных целей и результатов на данном ТВД (например, захватить Мариуполь или Бердянск), и стратегического уровня (фронтовая), при желании достигнуть стратегических, глубоких и решительных (то есть общих, военно-политических) целей войны (например, прорваться к Геническу и Запорожью, или прорубить вожделенный коридор в Крым, таким образом «развалить фронт» и спровоцировать смену власти в Киеве в результате всеобъемлющего политического кризиса в стране, вызванного значительным поражением на фронте).

Конечно, надо учитывать и возможность какой-то мелкой тактической пакости типа рейда, налета, захвата отдельного тактического плацдарма, после «всесторонней оценки ситуации» со стороны орко-командования, которое, в свете нарастающих внутрироссийских системных «социально-экономических трудностей» вряд ли захочет особо отличаться в сфере реализации «агрессивной политики путинского режима». Ибо, вполне возможно, захочет и «после Путина» оставаться у руля…

Однако, это маловероятно. Исполнительность и подчиняемость запоребриковых силовиков нынешнему кремлевскому режиму достаточно крепки. Если скажут «спланировать и провести», то спланируют и попытаются провести, не особо возражая и рефлексируя по этому поводу…

По моему, субъективному мнению, наиболее вероятной в этом отношении является операция именно первого уровня. Нечто вроде, окружения и блокирования Мариуполя или создания некоей «зоны безопасности» перед крымскими перешейками. И это только в том случае, если высший военно-политический «конклав» обезьян в Кремле таки решится «сорвать привлекательно-заманчивую азовскую грушу»…

Россия аккумулировала вокруг Азова значительные силы и средства

Итак, с уровнями разобрались. Попробуем понять, чем и как, это может быть реализовано.

На сегодняшний день, корабельная (я имею в виду ВМФ) группировка запоребриковых на Азове находится в перманентно расширяющемся состоянии (практически за счет трех составляющих – ЧФ-а, Каспийской флотилии и фрагментарно БФ-а). В перспективе именно она должна стать основой морской мощи россиян в Азовском море, и быть способной решать максимально широкий спектр боевых задач. В этом деле оркам пока приходится полагаться в основном на УЖЕ развернутый морской компонент своих ЧК-войск - Береговую охрану Пограничной службы ФСБ России, а именно ее Азовской части (структурно входит в Черноморско-Азовское подразделение БО ПС ФСБ РФ). И следует признать, что, даже не привлекая к решению задач в акватории Азова боевые корабли военно-морского флота, они УЖЕ могут выкатить в этом регионе значительные силы, превосходящие наши. А именно - до 16-и пограничных кораблей (в том числе 6 современных проекта 22460 шифр «Охотник», с 30-мм артиллерийскими установками, БПЛА и двумя 12.7-мм ЗПУ, 3-ми современными РЛС на борту, максимальной скоростью хода до 27 узлов). Так же в составе этого же соединения можно найти и более «тяжелые» ПСКР-ы проекта 10410, 10410Б, 12412ПЭ в количестве 7-и штук, с мощным артиллерийским вооружением, включая 76-мм и 30-мм артиллерийские установки, ПТРК и ПЗРК, а так же возможностью установки минно-торпедного вооружения (в основном пока снятого), реактивными бомбометами и т.д. Эти корабли вполне свободно могут дать ход в 28-30 узлов. Остальные суда так же несут вооружение уровня 30-мм автоматических орудий или 23-мм ЗУ (зенитных установок), хотя и числятся скромно «буксирами» или, на крайний случай, «разведывательными кораблями», и тоже достаточно быстроходны. По своему оснащению и вооружению они вполне способны решать в акватории Азовского моря весьма широкий диапазон задач.

Добавим к этому составу 36 разнородных быстроходных (с максимальной скоростью до 47-и узлов и экономичным ходом в 36 узлов) катеров, в основном типа «Соболь» (проектов 12150 и 12200), так же включая хорошо знакомые украинским пограничникам «Гриф» и «Гриф-М», имеющие на вооружении боевые модули с крупнокалиберным пулеметным вооружением и современными СУО, РЛС. А так же гидрографические, тральные, противодиверсионные и даже суда обеспечения, в отдельных случаях вооруженные автоматическими гранатометами, 23-мм, 30-мм орудиями и ПТУР-ами (+ еще до 10 единиц). И таким образом, получим вполне цельную корабельную группировку БО ПС ФСБ РФ, способную в нынешней ситуации захватить и удерживать господство во всей акватории Азовского моря САМОСТОЯТЕЛЬНО, без какого-либо вмешательства или усиления со стороны ЧФ-а или Каспийской флотилии. Даже учитывая тот факт, что непосредственно на Азове действует лишь чуть больше третьей части этой группировки.

Однако, уже стало известно, что этим все не ограничивается. Командование ВМФ приматообразных, используя инцидент с задержанием сейнера «Норд» как предлог для «обуздания украинского государственного пиратства», все-таки решило развернуть в северо-восточной части акватории постоянно действующее оперативное соединение военно-морского флота (это в «усиление» к УЖЕ развернутым морским чекистам). Ясное дело, исключительно в «мирных целях».

Есть сведения о развертывании дополнительной артиллерийской катерной группы (до 8-10 единиц стареньких, но надежных и мощных бронированных артиллерийских катеров проекта 1204 «Шмель», вооруженных длинноствольным 76-мм орудием и 25-мм артиллерийской спаркой-автоматом + ПУ РСЗО в 140-мм), обеспечивающей группы из 5-6 единиц буксиров, катеров обеспечения и малых специализированных кораблей. И что особо настораживает, амфибийного отряда из 4-6 единиц десантных катеров типа «Серна» (проекта 11770, может десантировать 1 основной танк типа Т-72 или 2 БТР\БМП или порядка роты МП и 50 тонн груза) и пары новейших десантных катеров типа «Дюгонь» (проекта 21820, может десантировать до 3-х основных танков типа Т-72 или до 5-и БТР-ов\4-х БМП или 1 единицу ББМ + рота МП и 140 тонн груза, хотя вполне возможно они тут и не появятся). Насколько нам известно, основными пунктами базирования определены Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск.

По сути, противнику для того что бы создать «значительные проблемы» Украине «через Азов» достаточно форсировать Таганрогский залив, что бы атаковать с моря и воздуха в районе Мариуполя группировку Объединенных сил. Или вообще, провести такие действия значительно западнее, у нее в оперативном тылу, сопровождая их согласованными ударами на фронте, на приморском участке и южнее Донецка, значительными наземными группировками. В таком случае, удержать сам Мариуполь и районы южнее Донецка группировке ОС будет весьма проблематично.

Кроме того, надо учитывать тот факт, что ударная группировка 4-й «Краснознаменной» армии ВКС и ПВО, а так же соответствующая группа армейской авиации Пахомстана, непосредственно на приморском направлении так же УЖЕ развернулись практически вплотную к зоне проведения войсковой операции ОС (некоторые оперативные аэродромы, находятся на ничтожном, по современным авиационным меркам, удалении от государственной границы, например военный аэродром в Ейске или ТАНТК имени Бериева и ряд других «полевых» аэродромов, не говоря уже, про Ростовский аэродромный «узел»), в том числе, «и на том берегу», в Краснодарском крае и Ростовской области. Это, прежде всего, 1-я гвардейская смешанная авиадивизия, в том числе – 2 штурмовых и 1 бомбардировочного полка\базы, (до 50-52 единиц Су-25, Су-25СМ и порядка 30-35 единиц Су-24 и Су-34) и 16-я бригада армейской авиации, которая имеет на вооружении, помимо прочего, ударные вертолеты типа Ми-28, развернутые в Ростовской области (до 24-26 штук). Учитывая тот факт, что командование авиа-пацаков удерживает свою авиационную группировку на этом направлении, в том числе и в Крыму, постоянно в усиленном состоянии (за счет переброски оперативных резервов с других направлений), а так же в состоянии повышенной готовности, можем констатировать – Украина вполне может «рассчитывать» на одномоментное применением агрессором до 100-120 ударных самолетов типа Су-24, Су-34, Су-25 (разных модификаций), и не менее 30-35 ударных вертолетов типа Ми-28, Ка-50 и Ка-52 на этом направлении. Так же не забудем, что, по крайней мере, 3 российских истребительных авиаполка так же развернуты на этом направлении (это соответствующее количество истребителей типа Миг-29, Су-27, Су-30, и Су-35, некоторая часть которых, вполне способна применяться как по наземным, так и надводным целям)

Посему, время «боевой реакции» соответствующих средств украинской ПВО в этой зоне будет весьма и весьма ограниченным, особенно в случае «внезапного» удара с воздуха. Более того, даже из этого положения противник уже сегодня имеет возможность весьма эффективно применять в этой зоне как собственные средства ПВО, так и СВН, формально не входя в воздушное пространство над зоной войсковой операции. Что, кстати и было им продемонстрировано неоднократно в 2014 и 2015 годах (например, случай с обстрелом нашего штурмовика Су-25 российским истребителем Миг-29, находившимся над территорией РФ, а так же неоднократные «нарушения» воздушного пространства БПЛА и боевыми летательными аппаратами ВКС РФ со стороны Ейска и Таганрога).

Теперь о группировке, которая может быть применена в качестве десанта. Это, прежде всего, подразделения 7-й горной десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска (могут быть усилены подразделениями 56-й десантно-штурмовой казачьей бригады из Камышина), а так же 382-го отдельного батальона морской пехоты из Темрюка. При необходимости, десант может быть усилен подразделениями 810-й отдельной бригады МП и 414, 727 батальонов МП. Учитывая тот факт, что на этом же направлении могут быть задействованы подразделения 10-й и 22-й бригад специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ, которые весьма детально знакомы с местностью (ибо постоянно и регулярно «бывают в командировках на Донбассе»), приходится констатировать, что противник уже в первом эшелоне десанта может сосредоточить до 500-700 «тушек» с соответствующим количеством бронетехники (до 25-30 единиц). То есть, по сути, высадить где-то с усиленный батальон на побережье. А в последствие, при условии захвата и удержания плацдарма с более-менее исправным аэродромом или пристанью (портом), быстро и решительно нарастить эту группировку до 2-3-х БТГр. Причем, это сегодня не кажется не выполнимой задачей. Тем более, что все предпосылки к тому у агрессора имеются. А именно – господство в акватории Азовского моря и над ней. Добавив сюда полностью развернутые и готовые к действию именно вдоль Азовского побережья – весь 22-й армейский корпус и 150-ю мотострелковую дивизию 8-й армии (я ранее писал об этих силах и средствах), получим весьма впечатляющие силы, как бы «случайно» сосредоточенные именно на этом направлении.

Я умышленно не рассматриваю в этом контексте подразделения так называемого «1-го АК НМ ДНР», а именно – сосредоточенный на этом направлении так называемый 9-й «отдельный мотострелковый полк морской пехоты», ибо, по большому счету, его главное предназначение – обороняться и удерживать узкую полоску «днр-ии», связывающую ее с Азовским морем, и не более того. Присутствие в названии этой банды питекантропов слов «морская пехота» никого не должны вводить в заблуждение. Их максимум – втихаря высадить где-то на побережье ДРГ из 6-8, а лучше 3-4-х рыл, и по быстрому слинять. Ни достаточных высадочных средств, ни сформированной амфибийной группы, ни соответствующих профессиональных навыков и морально-психологического состояния эта часть не имеет. Если на наше побережье «что-то такое» и полезет под маркой «9-го омсп», следует сразу иметь ввиду – перед нами натуральные запоребрики, задрапированные «под АпАлчение».

Джерело: Информационное сопротивление

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