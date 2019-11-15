Рада усунула неузгодженості у законі про анбандлінг



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«За» проголосували 292 народних депутати

У законі встановлюється, що оператором ГТС (газотранспортної системи) може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава

Верховна Рада проголосувала за усунення неузгодженостей та неточностей в законі №2239-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу».

«За» проголосували 292 народних депутати.

Зокрема, на пленарному засіданні спікер Ради Дмитро Разумков вибачився за те, що у законі були неузгодженості.

«Я хотів би вибачитися за те, що ми допускаємо такі помилки», - додав Разумков.

Як зазначив прем'єрміністр Олексій Гончарук, правки були напрацьовані разом з профільним комітетом, міністерствами і європейськими партнерами.

«Ви, друзі, два тижні тому проголосували за дуже правильні закони. Після цього, окремі народні депутати заблокували своєю постановою. Зараз разом з юридичним управлінням, спільно з керівництвом Ради, з комітетом, з міністерствами, з європейськими партнерами спробували знайти формулювання, які ні в кого не викличуть сумніви щодо того, що українська газотранспортна система на 100% залишається у власності України», - заявив Гончарук.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу» називають законом про добровільне роз'єднання активів.

У законі встановлюється, що оператором ГТС (газотранспортної системи), що перебуває в держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

При цьому забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності, яка використовуються оператором ГТС в процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

Законопроєкт розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії і забезпечення діяльності оператора ГТС, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, і з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Як повідомлялося, новою моделлю анбандлінга передбачається передача Фондом державного майна (ФДМУ) газотранспортної системи (ГТС) в господарське користування компанії ТОВ «Оператор ГТС України», створеної Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

У свою чергу «Оператор ГТС» має подати документи на сертифікацію Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і слідом сертифікацію має підтвердити Європейське енергетичне співтовариство.

Таким чином, «Оператор ГТС» отримує право комерційного використання ГТС і стає її оператором і стороною, яка підписує транзитний контракт від України з компанією «Газпром» (Росія).

При цьому, щоб забезпечити реальне відділення згідно з європейськими правилами і незалежно від «Нафтогазу», управляти компанією має окрема структура.

Зазначається, що для цього в модель вводиться компанія «Магістральні газопроводи України» і ця компанія буде заведена під управління Міністерства фінансів.

Також «Магістральні газопроводи» матимуть викупити ТОВ «Оператор ГТС України» у «Нафтогазу», проте так, щоб з одного боку скоротити ймовірність впливу керівництва НАК на оператора, з іншого - зберегти економічний інтерес від транзиту для «Нафтогазу».

Зазначається, що було вибрано варіант викупу з розстрочкою на 15 років, при цьому щорічні платежі за «Оператора ГТС» залежатимуть від обсягів транзиту.

Верховна рада України виправила неузгодженості в тексті закону про анбадлінг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Зокрема, на пленарному засіданні спікер Ради Дмитро Разумков вибачився за те, що у законі були неузгодженості.

«Я хотів би вибачитися за те, що ми допускаємо такі помилки», - додав Разумков.

Як зазначив прем'єрміністр Олексій Гончарук, правки були напрацьовані разом з профільним комітетом, міністерствами і європейськими партнерами.

«Ви, друзі, два тижні тому проголосували за дуже правильні закони. Після цього, окремі народні депутати заблокували своєю постановою. Зараз разом з юридичним управлінням, спільно з керівництвом Ради, з комітетом, з міністерствами, з європейськими партнерами спробували знайти формулювання, які ні в кого не викличуть сумніви щодо того, що українська газотранспортна система на 100% залишається у власності України», - заявив Гончарук.