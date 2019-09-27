  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Костянтин Машовець

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як виглядає соціально-економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Як виглядає соціально-економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу

    Оперативні дані групи «Інформаційний опір»

    Мовою оригіналу

    Органы оккупационной администрации продолжают фиксировать тенденцию связанную с оттоком и уменьшением количества проживающих граждан на оккупированной территории. Так, в городе Дебальцево ныне проживает лишь 40% жителей от их довоенного количества. В городе работают 6 общеобразовательных школ с минимальной заполненностью учащимися. Например, в одном из этих учебных заведений обучается не более 150 детей. Нередкость, когда в учебных классах, количество учеников не превышает 10-и человек.

    Не лучше ситуация в Дебальцево и с производственной сферой. Так, на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения продолжает работу лишь один цех — плавильный. Остальные производственные, а так же административно-хозяйственные помещения и здания разрушены, или пребывают в заброшенном состоянии или сдаются администрацией в аренду для нужд мелкого предпринимательства.

    Читайте також

    ТОО «Луганские электрические сети» продолжает лихорадить. Одной из самых острых проблем стал кадровый вопрос. Из-за чего, предприятие фактически не может качество выполнять свою работу — предоставлять местным потребителям услуги по поставке электроэнергии. За период с января по август нынешнего года с данного предприятия уволилось 133 сотрудника. По состоянию на сентябрь месяц из 850 сущетвующих на предприятии должностей заняты лишь 490. Дефицит квалифицированных сотрудников и рабочей силы приводит к существенным сбоям в работе предприятия. Так, из-за нехватки рабочих рук во многих случаях повреждения ЛЭП на оккупированной территории предприятие не может своевременно обеспечить их ремонт, в течение последнего времени на оккупированной территории Луганской области регулярно фиксируются случаи отключения и отсутсвия электроэнергии в отдельных населённых пунктах в течение нескольких дней.

    Оккупационная администрация приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода. Данное решение будет практически реализовавываться под видом «консервации производства». Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса.

    Так называемое «министерство образования и науки ДНР» в полуофициальном порядке обязало административно-педагогический состав общеобазовательных учебных заведений компенсировать траты этих заведений на оплату резко возросших комунальных тарифов путём сбора финансовых средств с родителей учеников. Размер установочного «коммунального фонда», который должны наполнять родители учеников, определён для каждого учебного заведения в размере 25 тысяч российских рублей.

    На предприятии «Шахтёрскпогрузтранс» (г. Шахтёрск) так же отмечается рост социальной напряжённости и существенный отток рабочих кадров. Средняя заработанная плата рядового рабочего составляет 6-8 тысяч российских рублей. Из-за очевидно низкого размера оплаты труда на данном предприятии из 1.5 тысяч рабочих на протяжении 5 последних лет уволилось более 500. Сотрудники данного предприятия в основном выезжают на заработки на подконтрольную правительству Украины территорию или в Российскую федерацию

    Оккупационная администрация продолжает предпринимать меры административно-принудительного характера для социальной легализации установленного ею оккупационного режима. На оккупированной территории Луганской области Украины оккупационными властями принято решение активизировать получение молодёжью «официальных» документов так называемой «ЛНР», в частности — «паспорта гражданина ЛНР». С этой целью решено выдывать учащимся профессионально-технических училищ свидетельства об окончании второго курса, а так же студентам ВУЗ-ов и выпускникам общеобразовательных школ дипломов и аттестатов об окончании обучения, лишь при предъявлении оригинала этого «документа».

    Последними информационными трендами, которые активно распространяются в информационном пространстве на оккупированных территориях стали две темы — прибытие в зону проведения ООС неких «карательно-заградительных отрядов», яко бы для «наведения порядка» в рядах ВСУ, а так же «международное признание молодых республик», которое яко бы постепенно «укрепляется».

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ДНР Луганщина ЛНР Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ