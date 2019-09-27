Як виглядає соціально-економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу

Оперативні дані групи «Інформаційний опір»

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Органы оккупационной администрации продолжают фиксировать тенденцию связанную с оттоком и уменьшением количества проживающих граждан на оккупированной территории. Так, в городе Дебальцево ныне проживает лишь 40% жителей от их довоенного количества. В городе работают 6 общеобразовательных школ с минимальной заполненностью учащимися. Например, в одном из этих учебных заведений обучается не более 150 детей. Нередкость, когда в учебных классах, количество учеников не превышает 10-и человек.

Не лучше ситуация в Дебальцево и с производственной сферой. Так, на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения продолжает работу лишь один цех — плавильный. Остальные производственные, а так же административно-хозяйственные помещения и здания разрушены, или пребывают в заброшенном состоянии или сдаются администрацией в аренду для нужд мелкого предпринимательства.

ТОО «Луганские электрические сети» продолжает лихорадить. Одной из самых острых проблем стал кадровый вопрос. Из-за чего, предприятие фактически не может качество выполнять свою работу — предоставлять местным потребителям услуги по поставке электроэнергии. За период с января по август нынешнего года с данного предприятия уволилось 133 сотрудника. По состоянию на сентябрь месяц из 850 сущетвующих на предприятии должностей заняты лишь 490. Дефицит квалифицированных сотрудников и рабочей силы приводит к существенным сбоям в работе предприятия. Так, из-за нехватки рабочих рук во многих случаях повреждения ЛЭП на оккупированной территории предприятие не может своевременно обеспечить их ремонт, в течение последнего времени на оккупированной территории Луганской области регулярно фиксируются случаи отключения и отсутсвия электроэнергии в отдельных населённых пунктах в течение нескольких дней.

Оккупационная администрация приняла решение о закрытии Енакиевского металлургического завода. Данное решение будет практически реализовавываться под видом «консервации производства». Руководство предприятия и представители оккупационной администрации в настоящее время форсируют проведение подготовительных мероприятий этого процесса.

Так называемое «министерство образования и науки ДНР» в полуофициальном порядке обязало административно-педагогический состав общеобазовательных учебных заведений компенсировать траты этих заведений на оплату резко возросших комунальных тарифов путём сбора финансовых средств с родителей учеников. Размер установочного «коммунального фонда», который должны наполнять родители учеников, определён для каждого учебного заведения в размере 25 тысяч российских рублей.

На предприятии «Шахтёрскпогрузтранс» (г. Шахтёрск) так же отмечается рост социальной напряжённости и существенный отток рабочих кадров. Средняя заработанная плата рядового рабочего составляет 6-8 тысяч российских рублей. Из-за очевидно низкого размера оплаты труда на данном предприятии из 1.5 тысяч рабочих на протяжении 5 последних лет уволилось более 500. Сотрудники данного предприятия в основном выезжают на заработки на подконтрольную правительству Украины территорию или в Российскую федерацию

Оккупационная администрация продолжает предпринимать меры административно-принудительного характера для социальной легализации установленного ею оккупационного режима. На оккупированной территории Луганской области Украины оккупационными властями принято решение активизировать получение молодёжью «официальных» документов так называемой «ЛНР», в частности — «паспорта гражданина ЛНР». С этой целью решено выдывать учащимся профессионально-технических училищ свидетельства об окончании второго курса, а так же студентам ВУЗ-ов и выпускникам общеобразовательных школ дипломов и аттестатов об окончании обучения, лишь при предъявлении оригинала этого «документа».

Последними информационными трендами, которые активно распространяются в информационном пространстве на оккупированных территориях стали две темы — прибытие в зону проведения ООС неких «карательно-заградительных отрядов», яко бы для «наведения порядка» в рядах ВСУ, а так же «международное признание молодых республик», которое яко бы постепенно «укрепляется».

Джерело: блог Костянтина Машовця

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