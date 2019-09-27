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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі вже вісім разів порушили режим «тиші»

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    Підрозділи Об&rsquo;єднаних сил, дотримуючись Мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність - Окупанти на Донбасі вже вісім разів порушили режим «тиші»
    Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись Мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність

    Вороги обстрілювали позиції українських військових з різних видів озброєння і, зокрема, випустили 24 міни 120-го та 82-го калібрів

    Окупанти на Донбасі цієї доби вже вісім разів обстріляли позиції українських захисників.

    Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Поточну добу збройні формування РФ та її найманці розпочали мінометними обстрілами позицій захисників України. Загалом від початку доби ворог здійснив уже вісім обстрілів з різних видів озброєння, зокрема, випустив 24 міни 120-го та 82-го калібрів», - сказав речник.

    Гуцуляк зауважив, що підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись Мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність.

    За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед захисників України немає.

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