Четвертий місяць війни. Ми точно не повторимо помилок 100-річної давнини

Якби нам не хотілось швидше це закінчити – треба випити цю чашу вже до дна

Для звільнення територій не достатньо сидіти в окопах і ховатись від обстрілів

Думки про бойові дії.

Четвертий місяць війни, фактично стабілізована лінія фронту і неспроможність, через різні фактори, противника продовжувати активні наступальні дії дають можливість трохи порефлексувати і поділитись спостереженнями.

Перше. Збройні сили України вже набули спроможностей і доволі вдало стримують ворога фактично на всій лінії фронту. Натомість, цих спроможностей ще не вистачає для переходу в контратаку по всій лінії фронту і систематичного звільнення окупованих територій.

Друге. Наразі ворог зберігає перевагу у артилерії і техніці, але з кожною поставкою західного озброєння ця перевага зменшується. З освоєнням нових «вундервафель» ЗСУ наближає той день, коли кількісна перевага ворога буде нівельована якісною перевагою західного озброєння в наших вмілих ручках.

Третє. Ця війна – війна артилерії і єдиний надійний захист від артобстрілів – це зариватись в землю, будувати якісні укриття, або використовувати вже існуючі. Радянські/рос зразки артозброєння в основному не відрізняються високою точністю і завжди вимагали відносно великої кількості снарядів для пристрілки і корегування. Це зовсім не означає, що у вас не влучать з першого пострілу і можна є…лувати – краще 100 разів збігати в укриття, ніж один раз пропустити і отримати приліт.

Натомість навіть неглибокий окоп набагато надійніший і безпечніший під час обстрілу, ніж коли бігти стрімголов в протилежний бік, думаючи, що ви утікаєте від арти чи шукаєте кращого укриття – ростова, навіть біжуча, мішень набагато уразливіша, ніж окоп, в якому ви знаходитесь на момент прильоту.

Четверте. Для звільнення територій не достатньо сидіти в окопах і ховатись від обстрілів – потрібні активні дії. З того боку теж прості смертні вороги, які бояться, коли по них стріляють чи коли їм прилітає – треба робити їм страшно, щоб вони не почувались у безпеці 24/7.

П'яте. Кацапські війська активно і досить масово використовують БПЛА. Зазвичай після аеророзвідки може прилетіли арта. А може і не прилетіти, якщо БПЛА не виявила цілей для арти – тому виконуємо норматив, який зазначений в п.3 – не є..луєм і ховаємось, коли є інфо про роботу ворожих пташок. Людину в русі набагато легше виявити, ніж коли вона просто стоїть нерухомо, навіть на відкритій місцевості.

Шосте. Союзники мають своє бачення на цю війну і наврядчи це бачення передбачає переможний український парад по Червоній площі. Але нам точно не дадуть впасти і будуть всіляко підтримувати. Натомість звільняти території – це суто наша прерогатива і покликання.

Сьоме. Якщо в Росії швидше не пройде якийсь внутрішній переворот, то звільнення територій – це гра в довгу. Якби нам не хотілось швидше це закінчити – треба випити цю чашу вже до дна, щоб не довелось розхльобувати ще нашим дітям. Досвід ведення бойових дій в період АТО/ ООС дещо відрізняється від сучасного більшою динамікою – те, що виглядало логічним і раціональним в 2015-16, може бути просто неможливим до застосування в 2022.

Восьме. Велика кількість нових підрозділів зараз активно навчається і озброюється, в тому числі, західним озброєнням – ми точно не повторимо помилок 100-річної давнини, і є надія, що всі вивчили ці уроки історії та зробили правильні висновки.

Дев'яте. В нас кішка привела котенят. Прямо в зброярні під ящиками з боєприпасами. Одного чорного вже забронювала Леся, а ще двоє поки нічиї.

Все буде Україна і вона точно переможе – ми це свято всі з вами наближаємо!

Джерело: блог Максима Грищука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.