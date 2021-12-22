Чи може існувати демократична Росія?

Часто кажуть, що головне – подолати Путіна

Москва марить, що нові гарантії Байдена щодо НАТО без України призведуть до вибуху антизахідних настроїв в Україні. Це призвело б до істотного посилення антизахідних і проросійських політичних акторів в Україні. І усе це на додачу до вирішення комплексу інших безпекових завдань для Кремля у Європі.

Є одне але. Далеко не завжди те, про що марить Москва, відбувається. Натрапив на цікавий спогад Маннергейма.

Це до розмови про «іншу Росію». Часто ж кажуть, що головне – подолати Путіна. Або ж не вщухають мрійливі балачки про так звану ліберальну Росію, за яку усі ми маємо боротися і тужитися, відклавши навіть наші українські проблеми. Бо, бачите, прийде якийсь умовний Навальний, і заживемо ми по-новому, по-добросусідськи.

Так от, пише Маннергейм, що вигнаний більшовиками Керенський із соратничками сильно гадили по усіх світах новопосталій незалежній Фінляндії. Ці великі російські демократи в еміграції регулярно зустрічалися із західними державними діячами і закликали їх не визнавати нову фінську державу. Керенський наполягав, що її слід вважати частиною Росії.

Це дуже характерний і повчальний випадок. Це свідчення суті усієї Московщини і пряма відповідь на питання, чи можлива інша московська держава загалом. Не може бути інших варіантів, окрім твердої відповіді «Ні!».

Читайте також:

Джерело: блог Михайла Басараба

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.