У Путіна немає жодного «плану Б»

Реальність далека від самовпевнених надій російської влади

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Кремлевский Паниковский

Путин пытается выступать в роли политрука Красной армии Василия Клочкова: «...то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать».

Сравните: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» (приписывается Клочкову.)

А похож он скорее на другого литературного героя, дражайшего Михаил Самуэлевич Паниковский. Путин пытается угрожать Западу примерно как Паниковский – Деточкину и закончится этот шантаж тем же.

Помните: «Вы видели? Все видели! вы все свидетели, что сейчас будет. Что я с ним сделаю! Это море крови! Сейчас будет убийство! Сейчас я из тебя... – Тихо, тихо.

Сядьте! Где Вас воспитывали, Шура? Сразу руки, что такое?!

Вы меня убедили. вы начальник, я заместитель, пусть».

В путинском шантаже участвует уже целый хор Паниковских разных рангов, на разные голоса произносящих грозную мантру про «море крови». Один из них, дипломат Гаврилов, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, угрожает еще откровенней, чем его патрон:

«Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать. А план Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать».

К счастью для мира, никакого «плана Б» у них нет. Есть план А:

– Будем пугать Запад войной пока США не подпишут обещание не расширять НАТО и, вообще, на станут перед нами на колени. – А если не встанут?

– Встанут, встанут, они слабаки.

Так примерно рассуждают российские власти. Однако реальность далека от их самоуверенных надежд. Подлинный план Б реализуется, когда НАТО и США окончательно пошлют их всех далеко и подальше, а, скорее всего, еще увеличат военную помощь Украине и пригрозят России новыми жесткими санкциями. Тогда придется улепетывать от украинских границ как оплеванным.

Вооруженные силы СССР были намного сильнее, чем у путинской России. Их отставание от сил НАТО было не столь вопиющим. Экономически СССР зависел от Запада несравнимо меньшей, чем РФ. Однако даже Советский Союз, получив в острых ситуациях жесткий отпор, всегда сдавал позиции и, не получив ничего существенного, заканчивал шантаж. Так было в Берлинском, Карибском кризисе т.д. Тем более у путинской РФ, со слабой и зависимой экономикой и практически без союзников в мире, нет никаких шансов с помощью шантажа нагнуть Запад. Эти жалкие потуги обречены. Закончится все очередным унижением кремлевского Паниковского.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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