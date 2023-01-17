Хто такі агенти впливу. 15 ключових тез

Найефективніша форма нейтралізації агента впливу – його успішна компрометація

1. Агент впливу – особа, діяльність якої скеровується іноземною розвідувальною організацією для використання її позиції з метою впливу на громадську думку чи осіб, які приймають рішення, для досягнення вигідного результату для країни, чия розвідувальна структура керує таким агентом.

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2. Агента впливу курує та контролює співробітник іноземної спецслужби.

3. Агент впливу діє приховано, має чітку мотивацію (ідейну, пряме фінансове утримання, збереження власного життя чи життя рідних), включений у суспільний та культурний контекст, має легітимний високий соціальний статус.

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4. Впливовість агентів впливу зростає з часом прямо пропорційно до збільшення соціального престижу та прийнятності, що дає змогу діяти не індивідуально, а формувати розгалужені мережі дезінформації.

5. Успішні агенти впливу позиціонуються як носії певних позитивних цінностей, переважно дотримуються «поміркованих», «збалансованих»,»неупереджених» поглядів, підкреслюють свою нейтральність.

6. Ключовий актив агента впливу – можливість впливати та громадську думку та формувати її у вигіддному кураторам напрямку.

7. Вирішальний успіх агента впливу – можливість напряму впливати на осіб, що ухвалюють стратегічні рішення.

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8. Найбільш сприятливі функціональні позиції для реалізації місії агента впливу:

журналісти;

популярні блогери;

експерти та науковці;

радники (як при державних органах, так і при посадових особах);

громадські та політичні діячі, священнослужителі (клірики);

популярні актори, виконавці, спортсмени, письменники, «інфлюенсери».

Всі перелічені категорії можуть і повинні бути пріоритетними об’єктами випереджувальних контррозвідувальних заходів.

9. Вербування перспективної агентури впливу проводиться під час навчання, зі студентської лави.

10. Окрема вербувально-вразлива ланка – особи, що перебувають в інтимному зв’язку з статусними об’єктами: чоловіки/дружини, співмешканці/співмешканки.

11. Агент впливу ніколи не займається шпигунством і збиранням розвідувальної інформації.

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12. Парадоксальним чином, 99% агентів впливу діють в законний спосіб, а їхня діяльність та публічно озвучені погляди охороняються нормами Конституції та міжнародного права про свободу слова, свободу совісті та свободу думки.

13. Найефективніша форма нейтралізації агента впливу – його успішна компрометація.

14. Без законодавчого визначення поняття «підривна інформаційна діяльність» та «підривна організація» юридична оцінка діяльності 99% агентів впливу неможлива.

15. Головне завдання контррозвідувальних органів у протидії агентурі впливу – ефективна її компрометація та неспростовні експертні висновки стосовно кваліфікації діяльності в інформаційному полі як підривної.

Для врахування в роботі.