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Юрій Михальчишин

Хто такі агенти впливу. 15 ключових тез

glavcom.ua
«Успішні агенти впливу позиціонуються як носії певних позитивних цінностей»
фото з відкритих джерел

Найефективніша форма нейтралізації агента впливу – його успішна компрометація

1. Агент впливу – особа, діяльність якої скеровується іноземною розвідувальною організацією для використання її позиції з метою впливу на громадську думку чи осіб, які приймають рішення, для досягнення вигідного результату для країни, чия розвідувальна структура керує таким агентом.  

2. Агента впливу курує та контролює співробітник іноземної спецслужби.

3. Агент впливу діє приховано, має чітку мотивацію (ідейну, пряме фінансове утримання, збереження власного життя чи життя рідних), включений у суспільний та культурний контекст, має легітимний високий соціальний статус.

4. Впливовість агентів впливу зростає з часом прямо пропорційно до збільшення соціального престижу та прийнятності, що дає змогу діяти не індивідуально, а формувати розгалужені мережі дезінформації.

5. Успішні агенти впливу позиціонуються як носії певних позитивних цінностей, переважно дотримуються «поміркованих», «збалансованих»,»неупереджених» поглядів, підкреслюють свою нейтральність.

6. Ключовий актив агента впливу – можливість впливати та громадську думку та формувати її у вигіддному кураторам напрямку.

7. Вирішальний успіх агента впливу – можливість напряму впливати на осіб, що ухвалюють стратегічні рішення.

8. Найбільш сприятливі функціональні позиції для реалізації місії агента впливу:

  • журналісти;
  • популярні блогери;
  • експерти та науковці;
  • радники (як при державних органах, так і при посадових особах);
  • громадські та політичні діячі, священнослужителі (клірики);
  • популярні актори, виконавці, спортсмени, письменники, «інфлюенсери».

Всі перелічені категорії можуть і повинні бути пріоритетними об’єктами випереджувальних контррозвідувальних заходів.

9. Вербування перспективної агентури впливу проводиться під час навчання, зі студентської лави.

10. Окрема вербувально-вразлива ланка – особи, що перебувають в інтимному зв’язку з статусними об’єктами: чоловіки/дружини, співмешканці/співмешканки.

11. Агент впливу ніколи не займається шпигунством і збиранням розвідувальної інформації.

12. Парадоксальним чином, 99% агентів впливу діють в законний спосіб, а їхня діяльність та публічно озвучені погляди охороняються нормами Конституції та міжнародного права про свободу слова, свободу совісті та свободу думки.

13. Найефективніша форма нейтралізації агента впливу – його успішна компрометація.

14. Без законодавчого визначення поняття «підривна інформаційна діяльність»  та «підривна організація» юридична оцінка діяльності 99% агентів впливу неможлива.

15. Головне завдання контррозвідувальних органів у протидії агентурі впливу – ефективна її компрометація та неспростовні експертні висновки стосовно кваліфікації діяльності в інформаційному полі як підривної.

Для врахування в роботі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна агенти впливу

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