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    Думки вголос

    Якою мовою говорять українські силовики?

    • Юрій Михальчишин
    • Розсилка
    Якою мовою говорять українські силовики?

    В Україні війна з російським агресором....

    Коли я був відряджений до штабу Антитерористичного центру СБ України в Краматорську у вересні 2014 року, то спілкувався там винятково українською, і відповідали мені теж усі українською. Не те, щоби я був там якесь цабе – радше навпаки, працював за старшого куди пішлють.

    Восени 2014 року зустрівся мені там добрий знайомий, краянин з Львівщини – генерал-майор Віктор Трепак, теж україномовний. Спілкування в штабі було державною.

    Звідси й простий висновок: силові структури в Україні будуть працювати в національному інформаційному середовищі з українською мовою як домінантною в сфері комунікації тоді, коли там в керівному складі будуть НАШІ.

    А ще у вересні 2014 року на аеродромі в Краматорську мене хотіли віддухопелити ватяні київські спецпризначенці-«альфачі». За «9 мая во Львовє», за «вєтєранов», за оце от все.

    Але, по-перше, тут же з'ясувалося, що з тієї ж «Альфи» там було присутніх двоє офіцерів з кременчуцького навчального центру, що дивилися регулярно мої лекції на YouTube, і сказали, що жодних неподобств не допустять.

    По-друге, тоді я був на 8 кг важчий і постійно мав набій в набійнику. Так воно і минулося.

    А зараз «Альфа» ватяна практично поголовно, мова нарад російська.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    війна мова українська мова
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