Винуватцю ДТП із чотирма жертвами на Столичному шосе світить 10 років тюрми



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Обвинувачений повністю визнав свою вину

Суд винесе вирок 2 листопада

У четвер, 29 жовтня, Голосіївський районний суд Києва завершив розгляд обвинувального акту щодо водія, який вчинив ДТП із чотирма загиблими на Столичному шосе. Вирок у справі буде оголошено у понеділок, 2 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Судовий процес у вказаній справі за погодження сторін пройшов по спрощеній процедурі судового слідства.

У ході дебатів прокурор попросив для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене санкцією статті, а саме 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

На засіданні 29 жовтня суд заслухав останнє слово обвинуваченого. Чоловік повідомив, що повністю визнає свою вину. Після цього суд видалився до нарадчої кімнати.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня на Столичному шосе.

Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.





Водія Mercedes-Benz GL 250D було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту без визначення розміру застави.

За кермом Mercedes був Антон Желепа.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.