Експредставник України при ЄС пояснив, скільки може тривати процедура скасування безвізу



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Єлісєєв прокоментував скасування електронного декларування в Україні

Костянтин Єлісєєв бачить усі підстави, аби ЄС вжив санкції проти України

Колишній представник України при ЄС, ексзаступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв прокоментував скасування електронного декларування в Україні та зазначив скільки часу триватиме процедура скасування безвізу. Про це пише «Главком».

«Те, що відбулося, – скасування антикорупційних повноважень НАЗК і скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірних даних, є підставою для початку процедури призупинення безвізового режиму для громадян України. Це не скасування безвізу, не зупинення його», – наголосив Єлісєєв.

Крім того, політик зазначає, що коли він був представником України при ЄС, їм вдалося так прописати процедуру позбавлення безвізу, що вона є досить тривалою.

«Спочатку йде попередження. Потім владі дається десь пів року на усунення певних недоліків. Якщо влада за цей час не усуває недоліки, європейці дають на це ще три місяці. Тобто вся ця процедура може тривати до одного року. Не хотів би посипати голову попелом і казати, що завтра буде скасовано безвіз, бо це – неправда. Але започаткування цієї процедури буде поганим сигналом», – наголосив Єлісєєв.

Окрім цього, Єлісєєв додає, що це питання також пов’язане із отриманням фінансової допомоги від ЄС: зокрема, допомоги на проведення децентралізації, екологічні проєкти, макрофінансової допомоги.

«Я ніколи не повірю, що президент не контролював чи принаймні не знав, які процеси відбуваються в Конституційному суді. Є ж судді, які пройшли за квотою президента… Давайте скажемо чесно: у президента завжди є важелі впливу. Можна було би провести зустріч з суддями і роз’яснити (свою позицію), можна було б сформувати єдиний фронт разом з антикорупціонерами», – пояснив політик.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.