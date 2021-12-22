«Дебіли. Як ви можете оглядати авто нардепа?». Про спілкування «слуг народу» з поліцією

Інцидент з Галушко стався рік тому (18 грудня 2020 року)

Як казав кандидат в президенти Зеленський: якщо ви і ми – то це всіх!

Поліцейські зупинили в Києві білий крузер за перетин подвійної суцільної. За кермом виявився водій народного депутата від фракції слуга народа, водій голови підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, водій Миколи Галушка. Галушко особисто приїхав визволяти свого водія. Бо авто, бачите, народного депутата:

– Ты меня вытянул со стола! Я приехал! Я не понял бля..ь! Я не понял?!

– Я услышал

– И вас я не понял! На х..й пешком пизд..ешь куда надо! Кто освидетельствовал пи…да на х..й! Зае..ли!

– Не выражайтесь!

– Я бля…ть на х..й для вас выбиваю и финанси и все остальное бл..ть! И комитет! А вы мне бл..ть рассказываете как мне делать?!

– Не выражайтесь будь ласка.

– Да, Дима! Это они так думают, а мы потом сделаем освидетельствование и докажем им…

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Гогілашвілі підняв важливу тему. Тему приниження представниками влади співробітників поліції лише через те що вони сумлінно виконують свої обов‘язки.

Тему недоторканності слуг народу, яку скасували лише у промовах президента Зеленського, а в житті і на справі вчорашні простолюдини – сьогодні поводяться точно як ті кого висміював серіал «Слуга народу».

Справа в тому що випадок з Гогілашвілі не єдиний. І випадок зі слугою народу Галушко теж далеко не одиничний. Всі ці випадки приховуються та забуваються шляхом тиску офісу президента та керівництва фракції СН на правоохоронні органи. Уявляєте як працювати патрульним в таких умовах?

Станом на зараз відомо про близько десяти епізодів, коли народні депутати від партії «Слуга народу» перешкоджали діяльності поліції, ображали представників правоохоронного органу при виконанні та уникали відповідальності за порушення правил. І це лише на дорогах. Тепер уявіть як вони поводяться коли мова йде про інші злочини.

Інцидент з Галушко стався рік тому 18.12.2020. Трухіна відео ми теж обов’язково дістанемо. Дякую тим хто не боїться і надсилає нам відео.

Не зупиняйтеся.

Бо як казав кандидат в президенти Зеленський: якщо ви і ми – то це всіх!

Кажуть, керівник фракції Слуга народа вважає що перетин подвійної суцільної не вартий уваги суспільства і навіть серйозно заявив про це на одному з ефірів. Приємного перегляду.

Джерело: блог Михайла Ткача

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