Полтавська міськрада не змогла відправиити скандального мера Мамая у відставку

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що на території України воюють США і Росія і що «брат змушений йти на брата»

Мамай вважає, що на території України воюють «наддержави» – США та Росія

Депутати міської ради Полтави сьогодні голосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але для прийняття рішення їм забракло голосів.

За відставку Мамая висловилися 23 з 24 учасників таємного голосування. Один бюлетень було визнано недійсним.

Згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови мають проголосувати не менше ніж дві третини депутатів від загального складу міськради. Для Полтави ця кількість складає 29 осіб. Отже, рішення про відставку не прийняте.

Нагадаємо, 9 грудня депутати «Європейської солідарності» в Полтавській міській раді оприлюднили заяву з вимогою відставки Мамая. 10 грудня біля будівлі мерії відбувся мітинг з вимогою звільнення міського голови.

Мамай 4 грудня в програмі одного з телеканалів заявив про те, що на території України воюють «наддержави» – США та Росія. При цьому наша країна є «плацдармом», де «брат іде на брата». Він також висловив жаль через те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.

Згодом Мер Полтави потрапив у базу «Миротворця».

Мамай вперше був обраний мером Полтави у жовтні 2010 року. Він отримав підтримку 61,64% виборців. У 2018 році депутати ухвалили рішення про розпуск міськвиконкому, а також проголосували за відставку мера. Підставами для такого рішення стали численні порушення Конституції і законів України, прав і свобод громадян, зокрема, невиконання судових рішень, незаконне передавання прав власності комунальних підприємств, порушення і невиконання прямих обов'язків мера, пов'язаних з розвитком міста. Секретар міськради Олександр Шамота назвав Мамая «сепаратистом №1 у Полтаві».

У 2020 Мамая переобрали мером, він балотувався від партії «За майбутнє».

До слова, 8 грудня Кабінет міністрів України затвердив два законопроєкти, якими пропонується ввести штрафи за публічне заперечення російської агресії та окупації українських територій.

Джерело: Укрінформ