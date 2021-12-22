«Божеволіють». Експерт докладно пояснив, що відбувається із психікою «слуг»

На думку психолога, психологічно непідготовлені люди, потрапивши у владу, починають поводитись неадекватно

Представники чинної влади, що отримали свої високі посади, не маючи відповідної психологічної підготовки, буквально «божеволіють», опинившись у нових для себе умовах. Про це у програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна24» розповів політичний психолог Олег Хомяк.

«Якщо людина психологічно не тренована, і в ній немає цього механізму, пов’язаного з тим, що, якщо потрапив на нове місце, тобі потрібно повністю передивитись свої стратегії мислення, ці люди буквально, ну це не у психіатричному сенсі, божеволіють», – пояснив експерт.

На думку Олега Хомяка, у випадку зі «слугами народу» це відбувається тому, що захисні сили психіки представників влади раніше були адаптовані до того рівня, на якому вони жили. І після потрапляння у владу, коли вони опинилися серед сил та процесів, із якими ніколи не стикалися, починають поводитися неадекватно.

«Тому бачимо ось те, що має дуже дивний вигляд. Тобто, з точки зору здорової людини, дивно так говорити та поводитися. А вони не перебувають в адекватному стані. Це в ажіотажі якомусь, там немає рефлексії і вона вже неможлива, враховуючи те, скільки часу вони вже там перебувають», – зазначив політичний психолог.

На думку експерта, коли «слуги народу» позбудуться влади, їм буде досить важко повернутися до своїх попередніх справ, тож представники чинної влади переживуть серйозну психотравму.

Раніше політичний психолог Валентин Кім проаналізував телемарафон Зеленського.

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