Парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі»

Через облогу у військових не вистачає ліків і медичного обладнання

У місті Маріуполь яке з початку березня в облозі російських військ, перебувають На території комбінату «Азовсталь», що у Маріуполі Донецької області перебуває понад чотири сотні поранених. Про це розповів парамедик полку «Азов» Хасан у коментарі «Суспільному».

«Я не називатиму точну кількість поранених на «Азовсталі», але вона більша за чотири сотні. І треба розуміти: ця цифра зростає. Тому що обстріли, авіанальоти, ракетно-бомбові удари не припиняються ні на хвилину.

Варто ще враховувати кількість цивільних на заводі. Серед них також є поранені. І ця кількість теж зростає. З цих поранених ургентної допомоги потребує щонайменше третина, а можливо, навіть більше. Частина цих людей неминуче помруть за таких умов», — розповів він.

Хасан стверджує, що через облогу у військових не вистачає ліків і медичного обладнання, зокрема турнікетів. Крім того, війська РФ часто обстрілюють машини медичної евакуації.

«Щодо ситуації з питною водою та їжею — вона вкрай погана. Їжі, за моїми підрахунками, вистачить десь на тиждень. Води — днів на чотири, мабуть. У цивільних також усе дуже погано з цим», — розповів парамедик «Азову».

Раніше військові показали операційні в «Азовсталі», де рятують поранених маріупольців. Нагадаємо, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».