Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
Уроки скандального зливу
Оприлюднені Bloomberg розмови Віткоффа з Ушаковим і Дмітрієва з Ушаковим про так званий «мирний план» шокували світ. Американці вражені, що Віткофф дає поради росіянам як обдурити Трампа.
Я від початку розмов про «мирний план» писав, що готували його в Росії і навмисно вкидали у інформаційний простір, щоб подати як американський. І навіть за цих умов шансів, що Путін на нього погодиться , якщо там не буде зафіксована фактична капітуляція України - не було.
Тому плідно працюючи з США, необхідно усвідомлювати , що не менш важливим нашим союзником залишається Європа.
Війна триватиме. Путіна зупинить лише сильна Україна, як частина сильної Європи у співпраці з США.
І так, для цього Україна повинна стати ефективною, некорумпованою і обʼєднаною.
Має бути гарний урок для тих, хто переконував у реальності цього «фейкового» російського миру і критикував євроінтеграційні процеси.
