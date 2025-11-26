Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа

Уроки скандального зливу

Оприлюднені Bloomberg розмови Віткоффа з Ушаковим і Дмітрієва з Ушаковим про так званий «мирний план» шокували світ. Американці вражені, що Віткофф дає поради росіянам як обдурити Трампа.

Я від початку розмов про «мирний план» писав, що готували його в Росії і навмисно вкидали у інформаційний простір, щоб подати як американський. І навіть за цих умов шансів, що Путін на нього погодиться , якщо там не буде зафіксована фактична капітуляція України - не було.

Тому плідно працюючи з США, необхідно усвідомлювати , що не менш важливим нашим союзником залишається Європа.

Війна триватиме. Путіна зупинить лише сильна Україна, як частина сильної Європи у співпраці з США.

І так, для цього Україна повинна стати ефективною, некорумпованою і обʼєднаною.

Має бути гарний урок для тих, хто переконував у реальності цього «фейкового» російського миру і критикував євроінтеграційні процеси.