Микола Княжицький Народний депутат України

Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа

Російський диктатор і представник президента США Стів Віткофф
фото: Getty Images

Уроки скандального зливу

Оприлюднені Bloomberg розмови Віткоффа з Ушаковим і Дмітрієва з Ушаковим про так званий «мирний план» шокували світ. Американці вражені, що Віткофф дає поради росіянам як обдурити Трампа.

Я від початку розмов про «мирний план» писав, що готували його в Росії і навмисно вкидали у інформаційний простір,  щоб подати як американський. І навіть за цих умов шансів, що Путін на нього погодиться , якщо там не буде зафіксована фактична капітуляція України - не було.

Тому плідно працюючи з США, необхідно усвідомлювати , що не менш важливим нашим союзником залишається Європа.

Війна триватиме. Путіна зупинить лише сильна Україна, як частина сильної Європи у співпраці з США.

І так, для цього Україна повинна стати  ефективною, некорумпованою і обʼєднаною.

Має бути гарний урок для тих, хто переконував у реальності цього «фейкового» російського миру і критикував євроінтеграційні процеси.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
