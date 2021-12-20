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    Опитування Socis: Зеленський очолив антирейтинг політиків

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    За Володимира Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців - Опитування Socis: Зеленський очолив антирейтинг політиків
    За Володимира Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців
    фото: glavcom.ua

    67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку

    Президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.

    За даними соціологів, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців.

    Графіка: socis.kiev.ua
    Графіка: socis.kiev.ua

    Також 67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,5% вважають, що у правильному.

    63,8% українців проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін, за висловились 26,4% опитаних.

    Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського готові проголосувати 16,7% від усіх респондентів. За Петра Порошенка – 12,3%. Інші кандидати: Юлія Тимошенко – 8,6%, Юрій Бойко – 7,9%, Ігор Смешко – 5,1%, Дмитро Разумков – 4,9%..

    Період дослідження: 11-16 грудня 2021 року. Загалом опитали 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю – 12 хвилин.

    Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

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    Теги: Юлія Тимошенко соцопитування вибори Юрій Бойко рейтинг політика українці Володимир Зеленський президент Ігор Смешко Дмитро Разумков
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    Опитування Socis: Зеленський очолив антирейтинг політиків