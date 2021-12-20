Опитування Socis: Зеленський очолив антирейтинг політиків
67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку
Президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.
За даними соціологів, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців.
Також 67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,5% вважають, що у правильному.
63,8% українців проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін, за висловились 26,4% опитаних.
Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського готові проголосувати 16,7% від усіх респондентів. За Петра Порошенка – 12,3%. Інші кандидати: Юлія Тимошенко – 8,6%, Юрій Бойко – 7,9%, Ігор Смешко – 5,1%, Дмитро Разумков – 4,9%..
Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
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