Микола Княжицький Народний депутат України

Ідеальна ситуація для Китаю у війні України проти Росії

Китай не у захваті від продовження війни
фото: depositphotos.com

Переговори Трампа і Сі: чого чекати Україні

«Україну обговорювали дуже серйозно. Сі Цзіньпін планує допомогти нам, і ми працюватимемо спільно над українським питанням», – заявив Дональд Трамп після сьогоднішньої зустрічі з китайським лідером.

Звучить обнадійливо, звісно. Але за ці пів року всі звикли, що практично будь-яка зустріч оцінюється американським президентом на «12 балів з 10». За відчуттями, якщо цитати з постів в Truth Social використовувати як кубики конструктора Лего, то з них можна скласти практично будь-що. Тому для висновків важливі факти.

Станом на зараз відомо, що за підсумками зустрічі не було жодних спільних заяв лідерів США та Китаю. Також немає ніякої інформації про якісь підписані документи. Про обговорення війни в Україні ми знаємо лише зі слів американського президента, але з китайського боку це ніхто не коментував.

Насправді китайцям не треба особливо змінювати свою позицію щодо війни. Правильні слова про необхідність її припинення, поваги до суверенітету та міжнародного права китайський МЗС видає регулярно, тож можливо і зараз заявлять щось подібне. Питання лише в тому, чи може щось змінити сьогоднішня зустріч в частині постачання китайської технічної продукції до Росії, завдяки якій вона може продовжувати воювати.

Декілька місяців тому керівник МЗС Китаю заявив, що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія війну не програла. Але це не означає що він зацікавлений в перемозі Росії. Поразка Путіна у війні практично неминуче призведе до смути у Росії – з громадянською війною, розвалом країни на шматки та втратою контролю над ядерними ракетами. Навіть за відносно «оптимістичного» сценарію, внаслідок програшу війни, Путін буде усунений від влади, а на його місце прийдуть інші політики, налаштовані більш прозахідно, а отже антикитайськи. Отримати таке у себе під боком Китай, звісно, не хоче, тому і каже про це прямо.

З іншого боку, Китай не у захваті від продовження війни, адже це негативно впливає як на економічні ланцюги постачань, так і на політичні відносини з ЄС та США. Практично кожен діалог з країнами Заходу, в тому числі сьогоднішня зустріч з Дональдом Трампом, містить у собі питання України та Росії.

За таких умов, ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилась, бойові дії припинились, але Росія зберегла поточний політичний режим та залишилась ізоляції. Насправді не така складна задачка, адже фактично йдеться про забезпечення контрольованого виводу Росії з війни, який забезпечить збереження режиму Путіна, але не призведе до істотної нормалізації відносин з Заходом. Тобто зупинка війни по лінії фронту, на якій наполягає Трамп і компроміс, на який погодився Зеленський, також відповідає інтересам Китаю.

Звісно, за відсутності фактів відкривається велике поле для маніпуляцій. А тим часом фоном до переговорів між Китаєм і США, йде жорстока війна, у якій Путін продовжує вбивати тисячами – як українців, так і своїх росіян. І якщо США та Європа зможуть залучити Китай, щоб, як каже американський президент, «спільно працювати над завершенням цієї війни» – це насправді відповідатиме інтересам не лише України, а й самого Китаю.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
