  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський: конференція послів України – це не з'їзд політбюро ЦК

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами президента, українська дипломатія має стати жвавою та динамічною - Зеленський: конференція послів України – це не з'їзд політбюро ЦК
    За словами президента, українська дипломатія має стати жвавою та динамічною
    скріншот з відео

    Сьогодні стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України

    Президент України Володимир Зеленський на відкритті конференції послів України сказав, що це не з'їзд «політичного бюро ЦК (Центрального комітету)».

    За словами глави держави, це має бути новий діалог, а не «сухі звіти».

    «Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК», – заявив президент.

    За його словами, українська дипломатія має стати жвавою та динамічною.

    «Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти. І це неправильно», – вважає він.

    Як відомо, сьогодні стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

    Раніше на Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.

    Упродовж дводенної конференції обговорюватимуться питання реалізації напрямів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, зокрема, європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення присутності на Близькому Сході, в Африці та в Латинській Америці.

    До слова, 20 грудня президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото). Глави держав обговорили низку питань у сфері безпеки у рамках Люблінського трикутника.

    Раніше президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.

    Теги: дипломатія політика посол Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський: конференція послів України – це не з'їзд політбюро ЦК