Зеленський: конференція послів України – це не з'їзд політбюро ЦК

За словами президента, українська дипломатія має стати жвавою та динамічною

Сьогодні стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України

Президент України Володимир Зеленський на відкритті конференції послів України сказав, що це не з'їзд «політичного бюро ЦК (Центрального комітету)».

За словами глави держави, це має бути новий діалог, а не «сухі звіти».

«Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК», – заявив президент.

За його словами, українська дипломатія має стати жвавою та динамічною.

«Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти. І це неправильно», – вважає він.

Як відомо, сьогодні стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

Раніше на Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.

Упродовж дводенної конференції обговорюватимуться питання реалізації напрямів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, зокрема, європейської та євроатлантичної інтеграції, посилення присутності на Близькому Сході, в Африці та в Латинській Америці.

До слова, 20 грудня президенти Польщі та Литви приїхали в Карпати до Зеленського (фото). Глави держав обговорили низку питань у сфері безпеки у рамках Люблінського трикутника.

Раніше президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.