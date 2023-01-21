Головна Думки вголос Наталія Іщенко
search button user button menu button
Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Десь там вони обов'язково зустрінуться. Наші діти, які так любили Україну

glavcom.ua
Друзі Григорія говорять, що він був сповнений життям, любив подорожувати та знайомитися з новими культурами
фото: instagram/wandering_hedgehog

Григорій ще влітку 2021 року говорив, що збирається допомагати Україні, якщо Росія піде у відкритий наступ

У Бахмуті загинув парамедик іноземного легіону Григорій Цехмістренко. Він син Віталія Цехмістренка – засновника та колишнього керівника агрохолдингу «Райз».

Григорію було 28 років. Він родом з України, але мав канадське громадянство. Упродовж багатьох років жив разом з батьками у Канаді.

За словами Віталія Цехмістренка, його син повернувся до України у січні минулого року, коли в новинах почали говорити про можливий напад росії. Після 24 лютого став медиком-добровольцем.

Подруга Григорія розповіла журналістам, що Григорій ще влітку 2021 року сказав їй, що збирається допомагати Україні, якщо Росія піде у відкритий наступ. Вона намагалася його відмовити від ризикованої поїздки.

«Але це його країна, і він з самого початку знав – що б не сталося – він піде воювати за Україну», – розповіла Луса Тшибангу.

Григорій також приймав активну участь в Євромайдані – ім’я Григорія Віталійовича Цехмістренка було у списку затриманих активістів у лютому 2014 року.

Друзі Григорія говорять, що він був сповнений життям, любив подорожувати та знайомитися з новими культурами. Про свої подорожі він писав в Instagram.

За словами батька загиблого, разом з дружиною вони приїжджали до Києва, щоб провести з сином різдвяні свята.

«Він хотів побудувати будинок на воді після війни», – згадує Віталій Цехмістренко.

Віталій Цехмістренко у 1998-2002 рр. та 2002-2006 рр. був нардепом від Рівненщини. Представляв «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна».

У 2011 році агрохолдинг «Райз» Віталія Цехмістренко було продано Олегу Бахматюку. Сума угоди не розголошувалася, але експерти говорили про $50 і навіть $100 млн. За версією журналу Фокус, у тому ж році Віталій Цехмістренко зайняв 61 місце в рейтингу «200 найбагатших людей України». Його статки оцінили у $291,1 млн.

Авторка допису Наталія Іщенко у 2022 році втратила на фронті сина: Астамур Гумба загинув у боях на Харкіщині

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: напад наступ громадянство Україна росія 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кшиштоф Тифель дуже любив Рівне і тренував місцеву ТрО
Українська влада виконає заповіт польського бійця, якого вбили окупанти
21 грудня, 2022, 21:01
У боях за Україну загинув громадський активіст із Запоріжжя Денис Тарасов
На війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя
8 сiчня, 19:58
Анастасія Ігнатенко, майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
19 сiчня, 18:43

Наталія Іщенко

Десь там вони обов'язково зустрінуться. Наші діти, які так любили Україну
Десь там вони обов'язково зустрінуться. Наші діти, які так любили Україну
Проблема, про яку не прийнято говорити в українському суспільстві
Проблема, про яку не прийнято говорити в українському суспільстві
Співробітникам Amnesty International уві сні мають з'являтися вбиті українці
Співробітникам Amnesty International уві сні мають з'являтися вбиті українці
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
Ось що таке «денацифікація»
Ось що таке «денацифікація»
Чи готові українці до загальної мобілізації
Чи готові українці до загальної мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
20K
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9362
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
7038
Квазіуряд Януковича, Азарова та Медведчука. Дипломат розкрив задум Путіна
6709
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Сьогодні, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту