Десь там вони обов'язково зустрінуться. Наші діти, які так любили Україну

Друзі Григорія говорять, що він був сповнений життям, любив подорожувати та знайомитися з новими культурами

Григорій ще влітку 2021 року говорив, що збирається допомагати Україні, якщо Росія піде у відкритий наступ

У Бахмуті загинув парамедик іноземного легіону Григорій Цехмістренко. Він син Віталія Цехмістренка – засновника та колишнього керівника агрохолдингу «Райз».

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Григорію було 28 років. Він родом з України, але мав канадське громадянство. Упродовж багатьох років жив разом з батьками у Канаді.

За словами Віталія Цехмістренка, його син повернувся до України у січні минулого року, коли в новинах почали говорити про можливий напад росії. Після 24 лютого став медиком-добровольцем.

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Подруга Григорія розповіла журналістам, що Григорій ще влітку 2021 року сказав їй, що збирається допомагати Україні, якщо Росія піде у відкритий наступ. Вона намагалася його відмовити від ризикованої поїздки.

«Але це його країна, і він з самого початку знав – що б не сталося – він піде воювати за Україну», – розповіла Луса Тшибангу.

Григорій також приймав активну участь в Євромайдані – ім’я Григорія Віталійовича Цехмістренка було у списку затриманих активістів у лютому 2014 року.

Друзі Григорія говорять, що він був сповнений життям, любив подорожувати та знайомитися з новими культурами. Про свої подорожі він писав в Instagram.

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За словами батька загиблого, разом з дружиною вони приїжджали до Києва, щоб провести з сином різдвяні свята.

«Він хотів побудувати будинок на воді після війни», – згадує Віталій Цехмістренко.

Віталій Цехмістренко у 1998-2002 рр. та 2002-2006 рр. був нардепом від Рівненщини. Представляв «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2011 році агрохолдинг «Райз» Віталія Цехмістренко було продано Олегу Бахматюку. Сума угоди не розголошувалася, але експерти говорили про $50 і навіть $100 млн. За версією журналу Фокус, у тому ж році Віталій Цехмістренко зайняв 61 місце в рейтингу «200 найбагатших людей України». Його статки оцінили у $291,1 млн.

Авторка допису Наталія Іщенко у 2022 році втратила на фронті сина: Астамур Гумба загинув у боях на Харкіщині