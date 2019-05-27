Пучдемона обрали депутатом Європарламенту



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Карлес Пучдемон із жовтня 2017 року перебуває в еміграції в Брюсселі

У Європарламент також проходить екс-заступник голови Каталонії Оріол Жункерас

Колишній глава Каталонії (Іспанія) Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, був обраний депутатом Європарламенту в результаті голосування в неділю, 26 травня.

Про це свідчать попередні підсумки виборів після опрацювання 96% бюлетенів, передає Reuters.

Пучдемон - під номером один у списку каталонської коаліції «Вільні для Європи» (Lliures per Europa), яка за результатами голосування отримує два місця з 54, які належать Іспанії в Європарламенті.

Крім Пучдемона, у Європарламент від цієї коаліції проходить колишній член женералітета Тоні Комін, що також переховується від іспанського правосуддя в Бельгії.

Також стає депутатом ЄП екс-заступник Пучдемона Оріол Жункерас, який перебуває в попередньому ув'язненні в іспанській в'язниці,

Жункерасу висунуто обвинувачення в організації повстання у зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня 2017 року і подальшим проголошенням незалежності регіональним парламентом. Прокуратура вимагає для нього 25 років тюремного ув'язнення.

Жункерас очолює список коаліції «Зараз Республіки», яка отримує три місця в Європарламенті.

Водночас, найбільше голосів на виборах до Європарламенту набрала Іспанська соціалістична робоча партія 33%, правоцентристська Народна партія - 20,1%, ліберальна «Громадяни» - 12,2%, ліві популісти з партії «Подемос» («Ми можемо») - 10,1% і крайня права партія «Голос» - 6%.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону у праві балотуватися на виборах до Європарламенту. Такі самі рішення ЦВК прийняла стосовно колишніх радників уряду Пучдемона - Антоні Комина і Клари Понсаті.

Причина відмови пов'язана з тим, що вони не перебувають на території Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року підтримали одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

Але 6 травня Верховний суд Іспанії дозволив Карлесу Пучдемону брати участь в якості кандидата в виборах до Європейського парламенту.