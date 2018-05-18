Страшний злочин комуністичного режиму. Як в СРСР проводили депортацію кримських татар

День пам'яті жертв депортації кримських татар

До 1948 року було змінено більше 80% кримських топонімів з кримськотатарськими корінням

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Из Крыма в мае 1944 года было депортировано 200 174 крымских татар, из них на спецпоселение 194 185 человек и в ГУЛАГ 5989.

78% депортированных оказались в Узбекистане, 5,4% - в Молотовой области (сейчас Пермский край), 4,4% - в Марий Эл, 3,5% - в Кемеровской, 2,6% - в Горьковской области, в Казахстане - 2,2%, 1,9% - в Свердловской области, в Ивановской области - полтора процента, в Ярославской - полпроцента.

В операции по выселению участвовало 32 тысячи сотрудников НКВД. По официальной статистике в дороге погибло до 320 человек. До конца войны в местах ссылки погибло 20% крымских татар, до 1967 года, когда был издан Указ о снятии обвинений и формальном снятии санкций с крымских татар, погибло до 46% депортированных. 8995 крымских татар, демобилизованных из армии, были также направлены на спецпоселение в 1946 году.

После депортации статус Крымской АССР был понижен до Крымской области. До 1948 года были изменены более 80% крымских топонимов с крымскотатарскими корнями. Данные ГАРФ

Джерело: Блог Антона Наумлюка

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