Аваков повірив у власну безгрішність і ніяк не хоче йти у відставку?
Єдиний, хто може охолодити запал Авакова - всенародно обраний президент Зеленський
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что не собирается подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика Кирилла сотрудниками полиции.
Удивительный цинизм. Аваков уже при третьем президенте на должности: начал при Турчинове, продолжил при Порошенко, и вот сейчас работает при Зеленском. Кажется, что он поверил в собственную незаменимость и безгрешность.
В этой ситуации единственный, кто может охладить пыл Авакова - это всенародно избранный президент Зеленский.
Да, можно быть благодарным Авакову за то, что он не пошел на сговор с Порошенко на выборах (кстати, я уверен, это не помогло бы Порошенко). Но, поблагодарив Авакова за честно выполненную работу, президент Зеленский имеет моральное право попросить его освободить кресло.