Є моменти в роботі Зеленського, які вже зараз викликають тривогу і занепокоєння

Володимир Зеленський

У публічній площині почастішали спроби переписати історію останніх п'яти років - починаючи з подій на Євромайдані, війни, анексії, створення антикорупційних органів

Мовою оригіналу

Вчера на Радіо Аристократи спросили, как я отношусь к новому президенту и его администрации. Скажу честно, на сегодняшний день у меня нет целостного понимания, как будет действовать новая команда, какая у нее стратегия и ценности. Меня очень удивляют некоторые кадровые решения, нервная и хаотичная коммуникация и отсутствие четкого плана в антикоррупционной сфере, реформе правоохранительных органов и ситуации на фронте. Вполне возможно, что это временное выжидание, пока идут выборы, и вскоре все поменяется.



Но.



Есть момент, который уже сейчас вызывает у меня тревогу. В публичной плоскости участились попытки переписать историю последних пяти лет - начиная с событий Евромайдана, войны, аннексии, создания антикоррупционных органов. И заканчивая множеством изменений, которых нам удалось добиться вопреки огромному сопротивлению системы.



Если мои тревоги оправдаются и при поддержке Медведчука&Co эти попытки превратятся в системный план и действия, уверен, ни я, ни многие другие в стороне не останутся. Мне нечего стесняться и бояться – я не выводил миллионы в офшор, не украл ни копейки бюджетных денег и никогда никуда не назначал своих родственников.



И я не буду молча наблюдать за тем, как уничтожают повестку дня, которую мы отстояли в 2013-м. Хотя очень надеюсь, чир до этого не дойдет и мы все таки все вместе продолжим строить то, что начали.

Джерело: блог Мустафи Найєма

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»