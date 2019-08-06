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    Думки вголос

    Дідусь та онука. Родина Гуртяків та вплив на неї війни на Донбасі

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Юрій Гуртяк - Дідусь та онука. Родина Гуртяків та вплив на неї війни на Донбасі
    Юрій Гуртяк

    11 липня 2016 року Юрій Гуртяк загинув під час виконання бойового завдання

    Мовою оригіналу

    Я встретил их в Северодонецке. Ему пятьдесят восемь, ей – девять. И они крутые. Два человека из совершенно разных миров и эпох разговаривают как старые друзья. Она крепко держит его за широкую ладонь и доверительно слушает, как он тепреливо, немнгого сурово, но очень заботливо объясняет, почему этот парень захотел их сфотографировать.

    Между этими двумя снимками – потерянное звено длинною в жизнь.

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    Дідусь та онука. Родина Гуртяків та вплив на неї війни на Донбасі
    Дідусь та онука. Родина Гуртяків та вплив на неї війни на Донбасі

    Во время учебы в университете Юрий Гуртяк занимался тайским боксом, достиг больших успехов и дорос до звания чемпиона мира. Тайский бокс или муай-тай с санскритского дословно переводится как «поединок свободных». Юрий Гурятк таким и был. Своенравным, резким и жестким. В 29 лет он вступил в ряды 24-го отдельного штурмового (тогда еще добровольческого) батальона «Айдар». Служил стрельцом, гранатометчиком, корректировщиком и даже наводчиком БМП.

    Но на этой фотографии Юры нет. 11 июля 2016 он погиб во время выполнения боевой задачи.

    На снимках - отец и дочь Юры. Александр Иванович Гуртяк и его внучка Алина Юрьевна Гуртяк. Они крепко держатся за руку и с гордостью рассказывают о человеке, которого между ними уже нет. И нет, они не вызывают жалости. Они просто крутые. Мне просто повезло их снять.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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