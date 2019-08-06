Укрзалізниця через п’ять років відновила приміське сполучення неподалік зони ООС



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Перший потяг за відновленим маршрутом відправився 4 серпня

На маршрути призначать чотири приміських поїзди, що курсуватимуть зранку та ввечері - два рази на добу

Укрзалізниця відновила курсування приміських поїздів з Маріуполя до станції Південнодонбаська, що неподалік лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що рух за цим маршрутом не здійснювався майже 5 років.

В Укрзалізниця інформують, що перший поїзд за відновленим маршрутом відправився 4 серпня. Перед цим залізничники спільно з фахівцями зі штабу Операції об'єднаних сил здійснили перевірку та підготовку колії.

«Рік тому Укрзалізниця запустила на Донеччині оновлені приміські електропоїзди «Маріуполь — Волноваха», а сьогодні ми відновили рух на дільниці «Волноваха — Південнодонбаська», — повідомив директор регіональної філії Укрзалізниці Сергій Бугайов.

Зазначається, що на маршрути призначать чотири приміських поїзди, що курсуватимуть зранку та ввечері, два рази на добу.

Раніше повідомлялось, що ЄС виділить 110 мільйонів євро на придбання нових електричок на Запоріжжі.

Нагадаємо, що напередодні в Укрзалізниці направили прохання до парламенту виділити 7,1 мільярда гривень на оновлення парку електричок через те, що через свій вік вони загораються просто у дорозі.

Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що планують передавати приміські поїзди на баланс місцевих рад.