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    Думки вголос

    «Телеміст» пропаганди: Україні хочуть прищепити Стокгольмський синдром

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    «Телеміст» пропаганди: Україні хочуть прищепити Стокгольмський синдром

    Віктор Медведчук і журналісти на його телеканалах або жили в еміграції останні п'ять років, або їм вибило мізки

    Мовою оригіналу

    Нет, это будет не «откровенный разговор, который давно назрел», а беседа насильника с жертвой. Мягкая попытка привить Стокгольмский синдром стране, у которой одной рукой отняли двенадцать тысяч жизней и почти десятую часть территорий, а другой – подают валерьянку и предлагают поговорить и успокоиться.

    Есть стойкое ощущение, что Виктор Медведчук и ребята на его телеканалах либо жили в эмиграции последние пять лет, либо им нафиг вышибло мозги. У нас, конечно, свободная страна, каждый может инициировать разговор хоть с инопланетянами.

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    Но есть одно «но».

    Телеканал «Россия24» - это государственный телеканал, финансирование которого осуществляется из госбюджета Российской Федерации – того самого бюджета, который обеспечивает боеспособность российской армии и флота. В этом смысле он мало чем отличается от, например, ГРУ или Минобороны РФ. И надо быть феноменально тупым и наивным, чтобы верить, будто деятельность «Росси24», - бюджет которого согласовывают правительство, парламент и президент страны, - может вещать не в соответствии с целями, стратегией и военной доктриной Российской федерации.

    И у нас есть выбор прикинуться овощами и сделать вид, что ничего не случилось. Или послать их к чертям собачим, дождаться конца войны, а потом пригласить их на совместную панихиду. Потому что единственный по-настоящему откровенный разговор, который я могу себе представить сегодня, может состояться между родственниками псковских десантников и семьями погибших украинских солдат. Они могут друг друга услышать.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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