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    Думки вголос

    Три поради для Володимира Зеленського

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Три поради для Володимира Зеленського
    Володимир Зеленський
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Новому президенту потрібно пам'ятати, що сталося з Петром Порошенком

    Мовою оригіналу

    Мы выбрали нового президента. Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения - это и наши проблемы. Три совета, которые хотелось бы дать Владимиру Зеленскому.

    Первый. Помнить, что случилось с Петром Порошенко. Не перечёркивать успехи и не совершать тех же ошибок.

    Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «Нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие тех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.

    Третий. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и посадить за стол переговоров о новом общественном договоре не олигархов, которые уже выстроились в очередь, а тех 72,3% украинцев, которые прямо сейчас готовы поддержать любые начинания.

    И отдельно надо отдать должное Петру Порошенко. Он боролся до конца, использовал что мог и как мог, не всегда честно, но грань не перешёл. Думаю, его ждут нелегкие времена. Но с этого дня мы уже не заложники его ошибок. Их мы можем только исправлять. А вот достижениями мы пользоваться будем. За них стоит поблагодарить. Спасибо.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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