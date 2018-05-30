  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мустафа Найєм
    Думки вголос

    Вбивства журналістів - терор, експортований з Росії

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Вбивства журналістів - терор, експортований з Росії

    «Боятися немає сенсу»

    Мовою оригіналу

    Убийство Аркадия Бабченко, как и убийство Павла Шеремета, как и многие другие демонстративные взрывы и расстрелы направлены на то, чтобы вселить в нас страх, ощущение безысходности и хаоса.

    Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков, были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и наш Донбасс. Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера.

    Мы просто не имеем право пускать этот страх в свои мысли и жить с оглядкой на границу. Они должны знать, что мы не боимся, не сдались и будем защищаться, воевать и не остановимся, пока не закроем этот адский экспорт. Закрывать границу, ужесточить проверки, увеличить расходы на безопасность, перенять передовой опыт стран, где умеют это делать. Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах.

    Бояться, на самом деле, нет смысла. Надо действовать.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ путінський режим вбивство Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ