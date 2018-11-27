Введення воєнного стану за сценарієм, який запропонував Порошенко, не буде?
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Депутати намагаються знайти компроміс
Мовою оригіналу
Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:
- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
- изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);
- и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;
- UPD Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;
Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации.
Внеочередное заседание парламента еще не началось.
Джерело: блог Мустафи Найєма
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