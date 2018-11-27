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    Думки вголос

    Введення воєнного стану за сценарієм, який запропонував Порошенко, не буде?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Введення воєнного стану за сценарієм, який запропонував Порошенко, не буде?

    Депутати намагаються знайти компроміс

    Мовою оригіналу

    Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:

    • введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
    • изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);
    • и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;
    • UPD Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;

    Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации.

    Внеочередное заседание парламента еще не началось.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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