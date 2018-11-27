Введення воєнного стану за сценарієм, який запропонував Порошенко, не буде?

Депутати намагаються знайти компроміс

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Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:

введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;

изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);

и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;

UPD Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;

Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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