Усі порти Євросоюзу закрилися для російських кораблів

Санкції будуть діяти навіть у випадку зміни країни реєстрації корабля

Директива Європейського Союзу про заборону входу до портів російських кораблів почала сьогодні діяти у всіх державах ЄС, які мають морські або річкові порти.

П’ятий пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. Як порахували у Єврокомісії, наразі діє 2873 торгівельних корабля, з російським прапором, всі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Існує загальноєвропейський виняток з цього правила – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті – наприклад, подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів буде ухвалюватися індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обгрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Деякі держави, як-то Естонія, окремо наголошують, що заборона буде стосуватися також приватних яхт та пасажирських суден, що не перевозять комерційний вантаж. В Естонії вирішили, що норма діятиме для кораблів понад 15 метрів довжиною, розрахованих на 12 людей та більше.

Раніше повідомлялося про активізацію цієї норми у портах Бельгії, Італії, Болгарії, Румунії тощо.

Також стало відомо, що перевізники країн-агресорів, фури яких активно блокують на європейських кордонах, почали масово реєструвати вантажівки в Казахстані, де проходять прискорену акредитацію.