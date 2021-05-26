Не розкритий парашут, тяжко хворий і ринок електроенергії: що спільного?

До початку холодів вже менше 20 тижнів. В енергетиці – це мить

Ціна РДН за 26 діб травня склала 998 грн/МВтг. Це рекордно низький показник з початку дії нового ринку електроенергії.

Чи є привід радіти? Напевне не більше ніж у парашутиста, якій стрибнув з висоти 4 км та мчить до землі і все ніяк не може розкрити парашут.

Давайте розглянемо теперішній ринок на добу наперед. 45% акцетпованих заявок на продаж електроенергії сьогодні – це заявки постачальників та трейдерів і 55% це електроенергія реального сектору виробників. Переважно виробництва Енергоатому, Укргідроенерго та ВДЕ.

Заявки Трейдерів та Постачальників значно дешевші та виграють конкуренцію у Реального сектору виробників. Останній продає на РДН ледь 20% від обсягу своїх заявок та випадає на дисконтні Внутрішньодобовий та Балансуючій ринки, де у них купляють електроенергію за значно нижчою ціною .... ті ж самі постачальники та трейдери. Чи можна таку ціну РДН назвати справедливою та неспекулятивною?

Трейдери та Постачальники можуть заробити свій відсоток прибутку в незалежності від рівня ціни на електроенергію. Нехай то буде 1 грн/МВтг або 1400 грн/МВтг.

А що ж Виробники реального сектору – українська генерація? Чи можуть так працювати вони?

Енергоатом

Найбільший державний виробник має зобов’язання продавати 50% загального обсягу виробітку по 150 грн/МВтг відповідно до системи ПСО, тобто для населення. Для забезпечення мінімальної життєздатності компанії ціна продажу на всіх інших сегментах ринку повинна бути біля 1 400 грн/МВтг. Чи можливо це в існуючих умовах? Ні!

Енергоатом вже чотири рази за останні 3 тижні намагається продати контракти на друге півріччя. Результат: реалізовано 143 МВт з прогнозних 2 000-2 500 МВт (6% від потрібного обсягу) за ціною 1 235 грн/МВтг. І чомусь ми не бачимо ажіотажу серед покупців в черзі за «найдешевшою електроенергією».

Два з чотирьох аукціонів закінчилися нічим. Додайте до цього продажно атомної електроенергії на РДН по гривні за кіловат годину і нульову ціну на балансуючому ринку.

Як не рахуй середні від 1230, 1000 та 0 до беззбитковості у 1 400 грн/Мвтг вкрай далеко. Це свідчить про туманне майбутнє ремонтної та інвестиційної кампанії головного підприємства-виробника в країні.

ТЕЦ

Ситуація з ТЕЦ ще важче. Поточні ринкові ціни на газ та вугілля підвищують собівартість виробництва далеко за 2 500 грн/МВтг. В Європі такі ціни на енергоресурси призводять до поточного зростання цін на електроенергію до 65-75 євро/МВтг та не спричиняють зупинки генеруючих компаній. У нас ситуація, коли ціни на газ йдуть вверх, а на електрику вниз просто розірве ТЕЦ та поставить їх буквально «на коліна» перед осінньо-зимовим періодом.

ТЕС

Шахтарі та ТЕС також працюють в мінус. Працюючи по 1 енергоблоку в травні по кожній ТЕС, вони в середньому налічують в бл. 6-7 енергоблоків з ціною в 1000 грн/МВтг. Це дозволяє вести мову про виплату заробітної платні та розрахунок лише за частину спаленого вугілля.

Сувора правда в тому, що накопичення вугілля та ремонти під опалювальний сезон знаходяться «за лапками», їх в таких умовах не існує.

Чи правильно у такій ситуації Президент країни ставить завдання заробити Енергоатому 500 млн доларів цього року? Я вважаю що так, підприємство такого масштабу повинно заробляти гроші для держави та бюджету. І зазначений рівень прибутку цілком можливий. На здоровому європейському ринку.

Але невідомо, яким чином це планує зробити діючий менеджмент компанії в існуючих ринкових умовах.

До початку холодів вже менше 20 тижнів. В енергетиці – це мить.

Чи можна в існуючих умовах підготовитися до зими та її пройти зиму 2021/2022 як Енергонезалежна держава? Звичайно ні.

Чи знають можновладці, що треба робити? Звичайно так. Цей рецепт уже другий рік переписується із одного протоколу нарад в інший.

Чи є ще шанс нормалізувати роботу ринку, привести його до вигляду, який не завадить українській інтеграції в європейський. Звісно - так!

А поки Енергетика, як тяжко хворий у ліжку. На столі лежать ліки та стоїть стакан води, що можуть її поставити на ноги. Біля хворої постійно товкаються лікарі-можновладці, які замість того щоб подати склянку з ліками, сперечаються про те, скільки стара ще протягне…

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.