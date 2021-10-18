  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ольга Буславець
рус
    Думки вголос

    Як Україні забезпечити власну енергетичну безпеку

    • Ольга Буславець

      Експерт енергетичних ринків, в.о. Міністра енергетики в 2020 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі Україна є енергетично вразливою та залежною - Як Україні забезпечити власну енергетичну безпеку
    Наразі Україна є енергетично вразливою та залежною

    Україні потрібно виконати програму щодо збільшення власного видобутку газу

    Усе почалось з Китаю, для якого вугілля – найважливіший ресурс. На вугільних електростанціях виробляється близько 60% електроенергії. До 2021 року 90% вугілля видобувалось в країні, але після низки аварій на шахтах частину з них закрили. Це спонукало значно збільшити імпорт вугілля з інших країн, внаслідок чого виник його дефіцит і в рази збільшилась ціна.

    Причини енергетичної кризи в Китаї лише частково локальні (дефіцит вугілля, початок дії нової системи обміну квотами на емісії вуглецю тощо). Ситуацію ускладнили загальносвітові причини: швидке відновлення виробництва та споживання після локдаунів, рекордні ціни на природний газ у світі і перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії задля боротьби з глобальним потеплінням.

    Тому в Китаї ще влітку виник колосальний дефіцит електроенергії, який триватиме і далі: почалися перебої в роботі промисловості, зокрема заводів, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. Масштабно застосовуються обмеження електроспоживання і прогнозується, що перебої триватимуть всю зиму, а раптове відключення електрики стане новою нормою.

    За даними Центрального управління електроенергетики Індії, майже 80% підприємств країни, що працюють на вугіллі, зараз перебуває в дуже критичному стані. У штатах Раджастан, Джаркханд та Біхар відключають електрику, іноді по 14 годин поспіль.

    В Європі теж складна ситуація – розгорнулася справжня газова криза. Минуле літо було безвітряне та спекотне, а обсяги природнього газу в підземних сховищах на сьогодні рекордно низькі. Ціни ростуть, а економіка – гальмує.

    Енергетична криза не обійде й інші країни. У Бразилії посуха й падає генерація ГЕС. США та Росія поповнюють власні запаси і відмовляються нарощувати експорт.

    Тож поки що у світі склалися ідеальні умови для того, щоб найближчими місяцями газ і світло, а потім і їжа, матеріали, товари та транспорт продовжили дорожчати, бізнес – банкрутував, економіка – гальмувала, а люди – бідніли.

    Україна, на жаль, не виключення.

    Але в більшості не внаслідок негативних світових тенденції, а завдяки внутрішньоукраїнським проблемам, обумовленим неефективним управлінням в паливно-енергетичному комплексі. Як наслідок, на сьогодні маємо глибоку енергетичну кризу, яка потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам. Просто зверніть увагу на підсумки тижня, які я регулярно публікую – ситуація кричуща. Це в черговий раз показує, наскільки Україна енергетично вразлива та залежна

    І це при наявності в нашій країні всіх необхідних ресурсів та можливостей для забезпечення власної енергетичної безпеки та енергонезалежності!

    Але для цього потрібно було:

    • виконати програму щодо збільшення власного видобутку газу (сьогодні маємо менше 15 млрд.м3, а мало бути 20 млрд.м3);
    • підтримувати в необхідних обсягах видобуток вітчизняного вугілля для забезпечення потреб енергетики та металургійної промисловості (для цього є всі можливості!);
    • підтримувати власне уранове виробництво для забезпечення атомних електростанцій паливом;
    • виконати зобов’язання перед інвесторами у ВДЕ для відновлення їх довіри для можливості залучення інвестицій в нове будівництво: викокоманевреної генерації, накопичувачей енергії, відновлювальної енергетики за ринковою ціною;
    • провести конкурс на будівництво нової генеруючої потужності, необхідної енергосистемі;
    • затвердити річні квоти підтримки «зеленої» енергетики (пріоритет – біомаса, яка має великий невикористаний потенціал) та провести «зелені» аукціони з розподілу таких квот, для забезпечення подальшого розвитку сектора на конкурентних умовах. У тому числі, для стимулювання розвитку теплової біоенергетики, що дозволило б частково замінити вугільну/газову генерацію на ТЕС і ТЕЦ іншою регульованою потужністю;
    • масштабувати енергоефективні заходи, створити умови для бізнесу щодо можливості їх реалізації.

    Виконання цих заходів дозволило б повністю забезпечити внутрішній попит на електроенергію та навіть забезпечити її максимальний експорт в країни ЄС, відмовитись від імпорту вугілля, мінімізувати залежність від імпорту природнього газу та інших енергоносіїв.

    Крім того, це дозволило би збільшити робочі місця, збільшити надходження до Державного бюджету, а не шукати в ньому кошти на зарплати шахтарям, закупівлю імпортованого вугілля, газу тощо.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС ТЕС Росія США газ економіка експорт вугілля імпорт бізнес будівництво ТЕЦ транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Григорій Явлінський
    Григорій Явлінський

    Російський політик та економіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як Україні забезпечити власну енергетичну безпеку